Zrób to, a nie zapomnisz o swoich lekach. Ukryta funkcja, która pomoże nie tylko seniorom

Badanie OPI PIB z 2025 roku ujawnia, dlaczego obsługa telefonu głosem jest bardziej naturalna niż stukanie w ekran

Aktywacja asystenta głosowego na Androidzie i iPhonie sprowadza się do jednej prostej komendy głosowej

Analiza danych Fundacji Kobiety e-Biznesu obala mit o technologicznym wykluczeniu seniorów

Asystent głosowy może ustawić przypomnienie o lekach, sprawdzić pogodę lub zadzwonić do bliskich bez dotykania telefonu

Co to jest asystent głosowy i dlaczego warto go używać w telefonie?

Codzienna obsługa smartfona bywa frustrująca, zwłaszcza gdy litery na ekranie wydają się za małe, a w ikony trudno trafić palcem. Asystent głosowy to prawdziwy cyfrowy pomocnik, wbudowany w niemal każdy nowoczesny telefon. Pozwala na obsługę telefonu głosem, co rozwiązuje wiele podobnych problemów. Zamiast stukać w ekran, wystarczy po prostu powiedzieć, czego potrzebujemy, a urządzenie wykona zadanie za nas.

Ta nowoczesna technologia daje cenne poczucie kontroli i pomaga pokonać bariery, na przykład związane ze słabszym wzrokiem czy mniejszą precyzją ruchów dłoni. Potwierdza to badanie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) z 2025 roku. Seniorzy biorący w nim udział uznali komunikację głosową za znacznie bardziej naturalną niż tradycyjne interfejsy. Według nich obsługa głosem nie wymaga „przeciągania liny” z systemem, a pozwala skupić się na celu.

Jak włączyć asystenta głosowego? Instrukcja dla Androida i iPhone'a

Aktywacja cyfrowego pomocnika jest zazwyczaj bardzo prosta i sprowadza się do wypowiedzenia odpowiedniej komendy. W telefonach z systemem Android wystarczy powiedzieć „OK Google” lub „Hej Google”, a na iPhonie „Hej Siri”. Jeśli funkcja nie jest od razu aktywna, jej włączenie w ustawieniach zajmuje tylko chwilę. W przypadku systemu Android ścieżka to zazwyczaj Ustawienia > Google > Asystent Google, a dla iPhone'a Ustawienia > Siri. Urządzenie poprosi o kilkukrotne powtórzenie frazy, aby nauczyć się rozpoznawać nasz głos. Od tej pory będzie gotowe do pomocy.

Pogoda, leki i rozmowa. Zobacz, do czego przydaje się asystent głosowy

Asystent głosowy może pełnić trzy kluczowe role, które realnie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Działa jako osobisty pomocnik (np. „Jaka będzie jutro pogoda?”, „Zadzwoń do Anny”), towarzysz do rozmowy (np. „Opowiedz dowcip”, „Włącz spokojną muzykę”) oraz dyskretny opiekun (np. „Ustaw przypomnienie o zażyciu leków na 18:00”). Dzięki niemu proste, codzienne czynności stają się o wiele szybsze i nie wymagają szukania odpowiednich opcji w menu telefonu.

Wspomniane badanie OPI PIB wykazało, że funkcja towarzysza może być ważnym wsparciem w łagodzeniu poczucia samotności, tworząc miłe wrażenie, że ktoś jest w mieszkaniu. Rola opiekuna z kolei zwiększa bezpieczeństwo i pomaga w regularnym dbaniu o zdrowie. Co najważniejsze, zarówno Asystent Google, jak i Siri, działają w pełni po polsku. To ogromne ułatwienie, które całkowicie usuwa barierę językową.

Seniorzy nie boją się technologii. Co mówią najnowsze badania?

Przekonanie, że osoby starsze boją się technologii, to mit, który odchodzi do lamusa, a twarde dane jasno to potwierdzają. Badanie „Seniorzy w świecie cyfrowym 2025”, przeprowadzone przez Fundację Kobiety e-Biznesu, wykazało, że aż 57% Polaków w wieku 65+ korzysta z aplikacji mObywatel. Co więcej, 58% seniorów robi zakupy online, z czego aż 85% dokonuje ich całkowicie samodzielnie. Asystent głosowy to po prostu kolejne, jeszcze łatwiejsze w obsłudze narzędzie, które otwiera cyfrowy świat bez barier i wspiera tę rosnącą niezależność.