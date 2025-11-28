Emerytura za pracę za granicą? Ten jeden przepis może opóźnić wypłatę pieniędzy o lata

Analiza przepisów unijnych potwierdza, że nawet krótkie okresy pracy za granicą wliczają się do polskiego stażu emerytalnego

Wniosek o emeryturę z kilku krajów UE składa się wygodnie tylko w jednej instytucji, co znacząco upraszcza procedurę

Eksperci ostrzegają, że różny wiek emerytalny w Europie może opóźnić wypłatę części świadczenia nawet o kilka lat

Okresy ubezpieczenia z USA czy Kanady mogą być sumowane z polskim stażem pracy dzięki specjalnym umowom międzynarodowym

Emerytura z kilku krajów. Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować?

Marzy ci się emerytura z zagranicy, ale obawiasz się skomplikowanych formalności? Spokojnie, cała procedura jest prostsza, niż mogłoby się wydawać, dzięki zasadzie jednego okienka. Oznacza to, że wniosek składasz wyłącznie w instytucji ubezpieczeniowej w kraju, w którym obecnie mieszkasz. Jeśli jest to Polska, wszystkie formalności załatwisz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowe jest przygotowanie unijnego formularza E-207 PL, czyli podsumowania twojej historii okresu ubezpieczenia.

Sumowanie lat pracy z zagranicy. Jak ZUS oblicza wysokość świadczenia?

Wiele osób martwi się, że krótkie, zagraniczne epizody zawodowe przepadną bez śladu. Na szczęście system unijny przynosi tutaj nutkę optymizmu. Nawet jeśli twój staż pracy w UE lub EFTA był krótszy niż rok, ten okres zostanie doliczony do polskich lat pracy. To spore ułatwienie, które pomaga szybciej spełnić minimalny wymóg stażu do uzyskania emerytury w Polsce, czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jak dokładnie działa łączenie emerytur? Zasada jest prosta i proporcjonalna. Najpierw ZUS oblicza teoretyczną, pełną kwotę emerytury, zakładając, że wszystkie twoje lata pracy miały miejsce w Polsce. Następnie z tej kwoty wypłaca część, która proporcjonalnie odpowiada tylko okresom składkowym w naszym kraju. Resztę świadczenia dopłaca już zagraniczna instytucja, w której również byłeś ubezpieczony.

Wiek emerytalny w Europie a twoja emerytura. Na co uważać przy łączeniu świadczeń?

Jedną z największych pułapek przy łączeniu świadczeń jest różny wiek emerytalny w poszczególnych państwach. W Polsce od lat pozostaje on na stałym poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, co daje nam szansę na stosunkowo wczesne przejście na zasłużony odpoczynek. Sytuacja wygląda jednak inaczej u naszych zachodnich sąsiadów. Przykładowo, wiek emerytalny w Niemczech od bieżącego, 2025 roku, został zrównany dla obu płci i wynosi już 67 lat.

Co to oznacza w praktyce? To bardzo ważna informacja: każdy kraj wypłaca swoją część świadczenia dopiero, gdy osiągniesz obowiązujący w nim wiek emerytalny. Możesz więc zacząć pobierać polską emeryturę, mając 65 lat, ale na pieniądze z niemieckiego systemu przyjdzie ci poczekać jeszcze dwa lata. To sygnał alarmowy, by dobrze zaplanować swój domowy budżet, zwłaszcza na pierwsze lata po przejściu na emeryturę.

Praca poza UE a polska emerytura. Z którymi krajami mamy podpisane umowy?

A co z latami pracy poza Unią Europejską? W tym przypadku kluczowe są międzynarodowe umowy o zabezpieczeniu społecznym. Jeśli Polska nie ma podpisanej takiej umowy z krajem, w którym pracowałeś (np. w Azji czy Afryce), twoje lata pracy tam niestety nie zostaną doliczone do polskiego świadczenia. Na szczęście nasz kraj ma obecnie 15 takich dwustronnych umów, które chronią prawa Polaków. Dzięki nim okresy ubezpieczenia z tak popularnych kierunków emigracji jak USA, Kanada, Australia, a także Turcja czy Ukraina, mogą być sumowane z polskim stażem pracy na zasadach podobnych do tych unijnych.