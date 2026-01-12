Płatność telefonem może być bezpieczniejsza od karty. Uważaj jednak na ten jeden popularny błąd

Raport „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” z 2025 roku potwierdza, że już co piąty aktywny cyfrowo senior regularnie wybiera płatności zbliżeniowe telefonem

Coraz więcej seniorów płaci telefonem. Co mówią najnowsze statystyki?

Nowoczesne technologie finansowe przestały być domeną wyłącznie młodych, a tradycyjny portfel coraz częściej zastępuje smartfon. Jak wynika z najnowszego raportu „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” z 2025 roku, już 45% aktywnych cyfrowo seniorów regularnie płaci w sklepach za pomocą BLIK-a. Co więcej, co piąta osoba z tej grupy wybiera wygodne płatności zbliżeniowe telefonem, co pokazuje rosnące zaufanie do tej metody.

Te dane nie biorą się znikąd, ponieważ polscy seniorzy są już coraz lepiej zaznajomieni ze światem bankowości cyfrowej. Zgodnie z badaniami Związku Banków Polskich z ubiegłego roku, aż 87% seniorów posiada konto osobiste, a 76% z nich aktywnie korzysta z bankowości internetowej. Pokazuje to, że bankowość mobilna dla seniora, czyli obsługa aplikacji na smartfonie, z której korzysta już 61% badanych, staje się naturalnym kolejnym krokiem w stronę wygody.

Płatność telefonem czy kartą? Sprawdzamy, która metoda jest bezpieczniejsza

Choć może się to wydawać zaskakujące, bezpieczne płatności telefonem oferują często wyższy poziom ochrony niż klasyczna karta płatnicza. Kluczowa różnica tkwi w autoryzacji transakcji, ponieważ każda płatność smartfonem wymaga potwierdzenia przez odblokowanie ekranu odciskiem palca, skanem twarzy lub kodem PIN. Stanowi to solidną, dodatkową barierę dla złodzieja, w przeciwieństwie do karty zbliżeniowej, którą do kwoty 100 zł można użyć bez podawania żadnego kodu.

Systemy takie jak BLIK zostały zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa i prywatności. Podczas płatności w sklepie nie udostępniasz sprzedawcy żadnych danych osobowych ani informacji o swojej karcie. Co ciekawe, nawet wypłata gotówki z bankomatu za pomocą kodu BLIK jest bezpieczniejsza, gdyż eliminuje ryzyko zatrzymania fizycznej karty przez maszynę czy jej zablokowania po trzykrotnym błędnym wpisaniu PIN-u.

Jak zacząć płacić telefonem? Instrukcja aktywacji BLIK-a krok po kroku

Aktywacja płatności telefonem jest prostsza, niż mogłoby się wydawać i sprowadza się do kilku kroków. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że twój smartfon posiada funkcję NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) i włączenie jej w ustawieniach. Następnie, dla bezpieczeństwa, warto ustawić blokadę ekranu, najlepiej biometryczną w postaci odcisku palca lub skanu twarzy, ewentualnie kod PIN. Ostatni krok to otwarcie aplikacji mobilnej twojego banku, odnalezienie opcji płatności zbliżeniowych BLIK i ich aktywacja, co zwykle wymaga jednorazowego potwierdzenia kodem PIN do aplikacji.

Oszustwa na BLIK i NFC. Jak chronić swoje pieniądze podczas płatności telefonem?

Nowoczesne technologie to nie tylko wygoda, ale i nowe wyzwania w kwestii bezpieczeństwa, co stanowi prawdziwy sygnał alarmowy dla użytkowników. Opublikowany w 2025 roku raport DAGMA EU informuje o 35-krotnym globalnym wzroście oszustw na NFC w porównaniu do drugiej połowy 2024 roku. Przestępcy coraz częściej wykorzystują też sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych wiadomości i nagrań głosowych, które do złudzenia przypominają prawdziwe.

Najważniejsza zasada jest niezmienna: nigdy nie należy podawać nikomu swojego kodu BLIK, nawet jeśli prosi o to osoba podająca się za znajomego. W przypadku zgubienia telefonu, kluczowe jest natychmiastowe zablokowanie dostępu do aplikacji bankowej przez infolinię lub serwis internetowy banku. Jeśli pojawią się podejrzenia, że padło się ofiarą oszustwa, trzeba bezzwłocznie skontaktować się z bankiem, by zablokować kartę i dostęp do konta, a następnie zgłosić sprawę na policję.