Upadłość konsumencka emeryta. Ile naprawdę syndyk może zabrać z emerytury?

Analiza danych za 2025 rok pokazuje, że zadłużenie polskich seniorów przekroczyło alarmujący poziom 12 miliardów złotych

Przepisy gwarantują, że kwota wolna od zajęcia chroni emeryturę, a syndyk nie może potrącić więcej niż 25% świadczenia brutto

Praktyka sądowa wskazuje, że seniorzy w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na całkowite umorzenie długów bez ustalania planu spłaty

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką odbywa się wyłącznie online przez system KRZ, a opłata sądowa wynosi zaledwie 30 zł

Upadłość konsumencka jest dostępna dla emeryta na identycznych zasadach jak dla osób pracujących, a wiek nie stanowi żadnej bariery

Zadłużenie polskich seniorów rośnie. Ile wynosi i kiedy upadłość jest ratunkiem?

W trzecim kwartale 2025 roku polscy seniorzy (65+) mieli na koncie łącznie aż 12,177 mld zł długu. To sygnał alarmowy, pokazujący, że przeciętne zadłużenie na jedną osobę w tej grupie wiekowej sięgało aż 34 209 zł. Chociaż liczba zadłużonych seniorów nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniego roku, sama kwota ich zobowiązań wzrosła o ponad 152 mln zł, co pokazuje, że problem narasta.

Co ciekawe, problemy finansowe seniorów często zaczynają się od niewielkich kwot, gdyż blisko 70% ich zaległości pozakredytowych nie przekracza 5 000 zł. Ten rosnący dług pokazuje, że dla niektórych osób tradycyjne metody spłaty stają się niewystarczające. W takich sytuacjach warto rozważyć upadłość konsumencką, która może być jedynym ratunkiem i prawnym narzędziem do wyjścia z pętli zadłużenia.

Czym jest upadłość konsumencka i jakie warunki musi spełnić emeryt?

Upadłość konsumencka to specjalne postępowanie sądowe, które stanowi realną pomoc dla zadłużonych i ma na celu częściowe lub nawet całkowite umorzenie długów osoby fizycznej. Jest przeznaczona dla tych, którzy stracili zdolność do regularnego spłacania swoich zobowiązań. Co ważne, emeryci i renciści mogą z niej korzystać na identycznych zasadach jak osoby pracujące, a kluczowym warunkiem jest udowodnienie niewypłacalności.

Ile syndyk może zabrać z emerytury? Limity potrąceń i kwota wolna od zajęcia

Jedną z największych obaw seniorów jest ryzyko utraty całego świadczenia w trakcie postępowania upadłościowego. Na szczęście polskie prawo chroni dłużników. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, syndyk może potrącić maksymalnie 25% emerytury brutto. Co najważniejsze, ustawa gwarantuje, że po potrąceniu dłużnikowi musi pozostać kwota nie niższa niż 75% minimalnej emerytury brutto, czyli w 2025 roku jest to 1 409,18 zł brutto. Całe postępowanie, w trakcie którego realizowany jest plan spłaty, trwa zazwyczaj od dwóch do czterech lat.

Kiedy senior może liczyć na całkowite umorzenie długów bez planu spłaty?

W wyjątkowych sytuacjach sąd ma możliwość całkowitego umorzenia długów bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty dla wierzycieli. Dla dłużnika oznacza to prawdziwą „czystą kartę” i nowy start bez konieczności dokonywania dalszych wpłat. Jest to jednak rozwiązanie przewidziane dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Taka decyzja zapada, gdy osobista sytuacja upadłego, na przykład zły stan zdrowia, podeszły wiek czy brak możliwości zarobkowych, w oczywisty sposób wskazuje na trwałą niezdolność do spłacania długów. Warto wiedzieć, że w praktyce sądy upadłościowe często przychylnie patrzą na trudną sytuację seniorów. Pod uwagę brane są nie tylko dochody, ale też wysokie koszty leczenia czy konieczność opieki nad członkami rodziny.

Wniosek o upadłość przez internet. Jaki jest koszt i konsekwencje w BIK?

Od 2025 roku wniosek o upadłość konsumencką składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego rządowy system o nazwie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Opłata za złożenie wniosku jest symboliczna i wynosi zaledwie 30 zł. Warto jednak być świadomym długofalowych skutków takiej decyzji. Informacja o upadłości pozostaje widoczna w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) przez 10 lat, co w przyszłości może utrudnić zaciągnięcie kredytu czy pożyczki.