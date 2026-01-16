Żałujesz zakupu na pokazie? Nowe prawo pozwala łatwo odzyskać pieniądze

Analiza UOKiK potwierdza, że nowe przepisy skutecznie chronią prawa konsumenta na pokazach handlowych

Rezygnacja z zakupu na pokazie jest możliwa w ciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny

Eksperci wskazują, że termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 30 dni w przypadku zawarcia jej podczas zorganizowanej wycieczki

Każda umowa o kredyt konsumencki podpisana na pokazie handlowym jest z mocy prawa nieważna

Sprzedawca nie może przyjąć zapłaty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Nowe prawo chroni przed oszustami na pokazach. Co zmieniło się dla konsumentów?

Pokazy handlowe często kuszą darmowymi upominkami, ale dla wielu osób stają się pułapką, która kończy się podpisaniem niekorzystnej umowy na bardzo drogie produkty. Sprzedawcy nierzadko stosują psychologiczne triki, by nakłonić do zakupu towarów, których ceny wielokrotnie przewyższają ich realną wartość. To sygnał alarmowy dla wszystkich zapraszanych na takie spotkania. Na szczęście w odpowiedzi na te praktyki, od stycznia 2023 roku wprowadzono w Polsce znacznie surowsze przepisy chroniące konsumentów.

Nowe regulacje, o których przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), to prawdziwa tarcza dla kupujących. Zakazują one zawierania na pokazach umów o kredyt konsumencki, które z mocy prawa są teraz nieważne. Co więcej, sprzedawca nie może przyjąć zapłaty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od umowy na pokazie. Ile masz czasu i jak to zrobić krok po kroku?

Podstawowym prawem każdego konsumenta jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej na pokazie handlowym w ciągu 14 dni. Co istotne, można to zrobić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jedynym wydatkiem, który pozostaje po stronie kupującego, jest koszt odesłania produktu do sprzedawcy. To kluczowa informacja, jeśli chodzi o prawa konsumenta na pokazach handlowych.

Aby skutecznie zrezygnować z zakupu, wystarczy wysłać do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego dwutygodniowego terminu. Warto pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego, a nie moment, w którym list dotrze do firmy. Jak informuje UOKiK, po otrzymaniu twojego oświadczenia sprzedawca ma obowiązek zwrócić ci wszystkie pieniądze w ciągu kolejnych 14 dni, wliczając w to koszt najtańszej opcji dostawy.

Kiedy termin zwrotu wydłuża się do 30 dni? Poznaj swoje prawa

Warto wiedzieć, że w szczególnych sytuacjach ustawa o prawach konsumenta przewiduje jeszcze dłuższą ochronę, wydłużając termin na odstąpienie od umowy aż do 30 dni. Dotyczy to dwóch konkretnych przypadków, gdy umowa została zawarta podczas nieumówionej wizyty sprzedawcy w twoim domu lub w trakcie zorganizowanej wycieczki. Te przepisy stanowią dodatkowy bufor bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie presja na podjęcie decyzji może być jeszcze większa. Jest jeszcze jeden ważny wyjątek: jeśli przedsiębiorca nie poinformował cię o prawie do odstąpienia od umowy, termin na rezygnację automatycznie wydłuża się aż do 12 miesięcy od dnia zakupu.

Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Wzór i prosta instrukcja

Sam proces rezygnacji z umowy jest prostszy, niż mogłoby się wydawać, i nie wymaga skomplikowanych formalności. Kluczowe jest przygotowanie pisemnego oświadczenia. Gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć na rządowej stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl. W dokumencie należy podać swoje dane, datę zawarcia umowy oraz opis zakupionego towaru. Tak przygotowane pismo najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi niepodważalny dowód jego nadania w terminie. Warto też pamiętać, że sprzedawca nie ma prawa twierdzić, że rezygnacja jest niemożliwa, gdyż takie działanie jest niezgodne z prawem.

Sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy? Sprawdź, gdzie zgłosić problem

Jeśli mimo wszystko napotkasz problemy, a firma odmawia przyjęcia zwrotu lub zwleka z oddaniem pieniędzy, pamiętaj, że nie jesteś sam. Warto skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów, którą oferuje miejski lub powiatowy rzecznik. Dobrym pomysłem jest również telefon na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220, gdzie można uzyskać porady dotyczące dalszych kroków. W ostateczności, gdy sprzedawca uporczywie nie zwraca należności, można złożyć oficjalną skargę do UOKiK, wysyłając ją listownie lub na adres e-mail [email protected].