Zwrot towaru kupionego w internecie. Bez tej wiedzy możesz stracić pieniędze!

UOKiK wyjaśnia, że 14-dniowy termin na zwrot towaru liczy się dopiero od dnia następującego po jego fizycznym odebraniu

Zwrot kosztów przesyłki od sprzedawcy obejmuje wyłącznie najtańszą formę dostawy dostępną w momencie zakupu

Eksperci wskazują, że do zwrotu towaru bez paragonu wystarczy dowolny dowód zakupu, na przykład potwierdzenie z maila

Prawo do zwrotu towaru kupionego przez internet nie dotyczy produktów higienicznych z otwartym opakowaniem

Prawo do zwrotu towaru kupionego w internecie. Co trzeba wiedzieć o terminie 14 dni?

Coraz więcej seniorów przekonuje się do zakupów w internecie, co potwierdza raport Fundacji Kobiety e-Biznesu "Seniorzy w świecie cyfrowym 2025". Już 58% osób po 65. roku życia kupuje online, a ogromna większość (85%) robi to samodzielnie. Podstawowym prawem, które chroni każdego kupującego w sieci, jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Ten kluczowy termin na zwrot towaru, jak wskazuje UOKiK, zaczyna biec dopiero od dnia następującego po fizycznym odebraniu przesyłki, a nie od momentu złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie obejmowało kilka produktów wysyłanych osobno, 14 dni liczy się od otrzymania ostatniej paczki. Co więcej, jeśli sprzedawca nie poinformował nas o prawie do zwrotu, termin ten automatycznie wydłuża się aż do 12 miesięcy.

Zwrot towaru a koszty wysyłki. Kto płaci za odesłanie paczki?

Po odstąpieniu od umowy sprzedawca jest zobowiązany zwrócić nam całą kwotę, którą zapłaciliśmy za produkt, łącznie z kosztami jego pierwotnej dostawy. Jest tu jednak ważny szczegół, o którym warto pamiętać. Zwrot kosztów przesyłki dotyczy tylko najtańszej opcji dostawy dostępnej w ofercie sklepu w chwili zakupu. Koszty odesłania towaru z powrotem do sprzedawcy co do zasady pokrywa konsument, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował nas o takiej konieczności. Sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy za towar, licząc od momentu otrzymania naszego oświadczenia o odstąpieniu lub potwierdzenia nadania paczki zwrotnej.

Zwrot towaru krok po kroku. Czy paragon jest do tego niezbędny?

Aby skutecznie zwrócić towar, należy najpierw złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, co można zrobić na przykład mailowo. Warto wiedzieć, że od momentu złożenia takiego oświadczenia mamy kolejne 14 dni na fizyczne odesłanie produktu. Zgodnie z wytycznymi UOKiK, zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania wykraczających poza zwykłe sprawdzenie jego cech i działania. Warto też pamiętać, że do zwrotu nie jest konieczny paragon – wystarczy jakikolwiek inny dowód zakupu, na przykład potwierdzenie zamówienia z maila.

Jakich produktów nie można zwrócić? Najważniejsze wyjątki od reguły

Standardowe 14 dni na zwrot nie zawsze ma zastosowanie, a przepisy przewidują szczególną ochronę konsumentów w określonych sytuacjach. Według informacji UOKiK z 2025 roku, jeśli zakup został dokonany podczas nieumówionej wizyty w domu lub w trakcie zorganizowanej wycieczki, termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 30 dni. To ważna informacja, która chroni przed nieprzemyślanymi decyzjami podejmowanymi pod presją.

Istnieją również produkty, których ze względów higienicznych zwrócić nie można, jeśli ich opakowanie zostanie otwarte. Dobrym przykładem jest bielizna, która z reguły nie podlega zwrotowi, jeśli jej fabryczne opakowanie zostało naruszone. Należy też pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie zakupów na odległość – sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie ma prawnego obowiązku przyjmowania zwrotów towarów bez wad.

Sprzedawca utrudnia zwrot pieniędzy? Sprawdź, gdzie szukać pomocy

Jeśli napotkamy problemy ze zwrotem towaru lub odzyskaniem pieniędzy, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. W przypadku sporu z przedsiębiorcą można skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Praw Konsumenta. Wystarczy zadzwonić na infolinię konsumencką pod numer 801 440 220 lub 22 266 76 76, czynną w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00. Konsultanci udzielą fachowej porady i wskażą dalsze kroki, które można podjąć, aby skutecznie dochodzić swoich praw.