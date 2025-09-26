Basen w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie ponownie otwarty.

Obiekt był zamknięty z powodu wykrycia bakterii Pseudomonas aeruginosa.

Badania kontrolne dały wynik negatywny, co umożliwiło ponowne otwarcie basenu.

Basen w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie znowu czynny. Bakteria już nie zagraża pływającym

Basen przy ulicy Traugutta w Tarnowie, który w trybie natychmiastowym został zamknięty w poniedziałek, 22 września, znów jest otwarty dla mieszkańców. Powodem wyłączenia obiektu z użytkowania było wykrycie groźnych dla zdrowia pałeczek ropy błękitnej. To tak zwana bakteria szpitalna, która może powodować poważne infekcje, zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością.

TOSiR natychmiast podjął kroki, by wyeliminować zagrożenie. Niecki basenowe oraz instalacje zostały poddane specjalistycznej dezynfekcji. To standardowa procedura w takich przypadkach, mająca na celu całkowite wyeliminowanie zagrożenia mikrobiologicznego i przywrócenie bezpiecznych warunków do kąpieli.

Po zakończeniu dezynfekcji pobrano kolejne próbki wody do badań kontrolnych. Na szczęście, utrudnienia związane z zamknięciem pływalni trwały tylko przez kilka dni. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, badania kontrolne wykazały, że woda w basenie jest już wolna od bakterii i spełnia wszystkie rygorystyczne normy sanitarne. To pozwoliło na podjęcie decyzji o ponownym otwarciu pływalni przy ul. Traugutta. Obiekt został przywrócony do użytkowania w czwartek, 25 września o godz. 15:00.

- Po przeprowadzeniu badań kontrolnych zostały uzyskane wyniki negatywne na obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa - poinformował Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.