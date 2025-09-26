MPEC Tarnów uruchomił okres gotowości dostaw ciepła.

Decyzja ta została podjęta ze względu na spełnienie warunków temperaturowych, gdzie przez trzy kolejne dni temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 była niższa niż +15°C, a prognozy nie przewidywały ocieplenia.

Budynki ogrzewane przez MPEC Tarnów posiadają automatykę pogodową, która uruchamia ogrzewanie, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej nastawionej wartości (standardowo +15°C), a wyłącza, gdy temperatura wzrośnie powyżej tej wartości. Odbiorcy mogą wnioskować o zmianę tej nastawy.

Koniec czekania na ciepłe kaloryfery! MPEC Tarnów rozpoczął sezon grzewczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie oficjalnie uruchomiło tak zwany okres gotowości dostaw ciepła. Oznacza to początek sezonu grzewczego. Jak informuje MPEC Tarnów, decyzja nie jest przypadkowa i została podjęta na podstawie precyzyjnych kryteriów pogodowych.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, MPEC Tarnów jest zobowiązany do uruchomienia ogrzewania w okresie od 1 września do 20 października, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Kluczowa jest tu temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 19:00. Jeśli przez trzy kolejne dni jest ona niższa niż +15°C, a prognozy nie zapowiadają ocieplenia, spółka musi rozpocząć dostawy ciepła.

Warunki te zostały spełnione w ostatnich dniach. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w Tarnowie odnotowano następujące temperatury:

23 września 2025 r.: +13°C,

24 września 2025 r.: +12,3°C,

25 września 2025 r.: +14,1°C.

Za proces włączania i wyłączania ogrzewania w poszczególnych budynkach odpowiada tzw. automatyka pogodowa. System ten samoczynnie uruchamia dostawę ciepła, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej określonego przez odbiorcę poziomu – standardowo jest to właśnie +15°C. Analogicznie, gdy na dworze zrobi się cieplej, ogrzewanie jest automatycznie wyłączane, co pozwala na oszczędności.

Nie wszyscy od razu poczują ciepło. Sprawdź, co musisz zrobić, by włączyć ogrzewanie

Choć MPEC Tarnów rozpoczął sezon grzewczy, nie oznacza to, że we wszystkich mieszkaniach kaloryfery natychmiast staną się gorące. Spółka przypomina, że część budynków funkcjonuje w trybie „na żądanie”. Oznacza to, że ich właściciele lub zarządcy wcześniej złożyli deklarację o uruchamianiu ogrzewania wyłącznie na ich pisemny wniosek. W takich obiektach automatyka nie zadziała, a ciepło popłynie dopiero po złożeniu przez zarządcę odpowiedniej dyspozycji. Warto więc skontaktować się z administracją swojego budynku, by upewnić się, jakie zasady w nim obowiązują.

Mieszkańcy mają również możliwość zmiany standardowej nastawy temperatury, przy której uruchamiane jest ogrzewanie. Jeśli ktoś uważa, że +15°C to za wysoko i woli, by kaloryfery włączały się przy niższej temperaturze, może złożyć wniosek o zmianę. MPEC dokonuje takiej korekty bezpłatnie w ciągu dwóch dni roboczych. Spółka sugeruje jednak, by „dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych, jesienią i wiosną, utrzymać nastawę temperatury zewnętrznej na poziomie +15°C”.

Wnioski można składać tradycyjnie, w formie pisemnej, lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta MPEC Tarnów.