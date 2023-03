Damski bokser znęcał się nad partnerką. Już ogląda świat w kratkę

Włamywacz ukrył się przed policją w nietypowym schowku. Myślał, że go tam nie znajdą?

Mieszkanka Nowego Sącza wreszcie może odetchnąć z ulgą, bo jej gehenna dobiegła końca. Partner, który się nad nią znęcał odpowie za swoje zachowanie przed sądem, a na proces poczeka w areszcie. Mężczyzna wielokrotnie urządzał dzikie awantury, uciekając się w trakcie nich do przemocy psychicznej oraz fizycznej. Kobieta była wyzywana i bita, a dodatkowo musiała znosić kierowane w jej kierunku groźby. Co prawda później oprawca przepraszał za wybuchy agresji i obiecywał poprawę, jednak była to tylko czcza gadanina. W końcu, podczas kolejnej awantury spowodował obrażenia ciała u swojej partnerki oraz zniszczył jej telefon.

Agresor usłyszał zarzuty znęcania się nad partnerką, spowodowania uszczerbku na jej zdrowiu oraz uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat więzienia, ale w przypadku sądeczanina kara może być wyższa, ponieważ popełnił je w warunkach recydywy. Na czas trwania postępowania, decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany 3 miesiące.

