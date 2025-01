Krakowski Park Technologiczny poinformował o kolejnym przedsięwzięciu realizowanym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Grupa Saint-Gobain zainwestuje w Gorlicach ponad 46 milionów złotych w zamian za ulgę podatkową.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace budowlane i modernizacyjne, które pozwolą na zwiększenie dotychczasowej przestrzeni produkcyjnej i magazynowej. W planach przedsiębiorstwa jest zakup nowoczesnej linii technologicznej przeznaczonej na potrzeby produkcji welonu powlekanego, a także nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji pasty mineralnej oraz silosów do składowania surowców. Fabryka w Gorlicach zatrudnia obecnie ponad 180 osób.

- Firma Saint-Gobain ADFORS Polska intensywnie się rozwija, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały dla lekkiego budownictwa. Kolejna inwestycja w nowoczesną i bardziej zrównoważoną środowiskowo linię technologiczną do produkcji powlekanych welonów szklanych, realizowana we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenie innowacyjnych technologii oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczyni się do transformacji przemysłu budowlanego w kierunku lekkich konstrukcji i zrównoważonego rozwoju - powiedział Janusz Sendecki, dyrektor Zakładu Saint-Gobain ADFORS Polska.

Grupa Saint-Gobain istnieje od 360 lat. Dostarczyła szkło do sali lustrzanej pałacu wersalskiego

Przedsiębiorstwo Saint-Gobain zostało założone w 1665 r. przez Colberta, ministra finansów w czasach Ludwika XIV. Jednym z pierwszych zleceń firmy było dostarczenie szkła do sali lustrzanej pałacu wersalskiego. Na przestrzeni wieków grupa miała wielu różnych właścicieli, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Obecnie jest potentatem w branży materiałów budowlanych i wchodzi w skład indeksu 40 największych spółek francuskiej giełdy papierów wartościowych. Główna siedziba spółki mieści się w podparyskim Courbevoie.

