Gospodarz skazany za znęcanie się nad krowami. Zgotował im straszny los

Krużlowa Wyżna. Gospodarz znęcał się nad krowami. Wyroki skazujące uprawomocniły się

Sprawę koszmaru zgotowanego zwierzętom przez gospodarza z Krużlowej Wyżnej (powiat nowosądecki) opisywaliśmy w sierpniu 2021 roku. Wizytę w gospodarstwie złożyli inspektorzy krynickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy otrzymali zgłoszenie dotyczące znęcania się przez właściciela nad krowami i niezapewnienia bydłu odpowiednich warunków bytowania.

- Zwierzęta stały we własnych odchodach, część z nich było chorych i wymagały natychmiastowej pomocy lekarza weterynarii. Jedna z krów miała przywiązany do głowy i przedniej lewej nogi 80 cm łańcuch ze sznurkiem. Tym samym właściciel zmuszał zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, utrudniając mu poruszanie się i powodując zbędny ból, w konsekwencji doprowadzając do okaleczenia nogi gdyż ujawniono otarcie skóry oraz ranę! Kolejna krowa miała ogromnego guza po lewej stronie brzucha który utrudniał jej swobodne poruszanie się. Następna krowa miała sznur z metalowym koluchem mocno uwiązany do lewej przedniej nogi co doprowadziło do powstania rany na nodze. Dodatkowo miała pęknięcia - rany między racicami, dużą starą ranę w okolicy brzucha (na której siedziały muchy), stan zapalny wymienia oraz głęboką ropną ranę, a w zasadzie rozerwany strzyk z którego lała się ropa z krwią i mleko. Inna z krów miała ogromnego guza w okolicy żuchwy i szyi, po stronie lewej. Mimo tak dużej zmiany w okolicy głowy, zwierzę miał mocno przywiązany sznur i łańcuch który drażnił i ocierał guza. Ujawniono również krowę ze zmianami i wyłysieniami na ciele - relacjonowali wizytę w Krużlowej Wyżnej inspektorzy krynickiego oddziału TOZ.

W tej sprawie zapadły dwa wyroki skazujące, które właśnie się uprawomocniły. Gospodarz został uznany winnym znęcenia się nad zwierzętami, a sąd wymierzył mu karę czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na jeden rok. Będzie również musiał zapłacić nawiązkę w kwocie 3800 złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i zwrócić TOZ koszty zastępstwa procesowego.

