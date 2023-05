Hiena cmentarna okradła nagrobek bohatera AK. Cenne pamiątki trafiły do skupu złomu

W niedzielę, 14 maja sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu w ostatnich dniach doszło do kradzieży. Z pomnika Romana Stramki – bohaterskiego kuriera Armii Krajowej, odznaczonego Orderem Wojennym Virtuti Militari, złodziej zabrał mosiężną tablicę i figurę orła. Policjanci natychmiast podjęli szereg czynności, by odzyskać skradzione mienie i ustalić sprawcę tego przestępstwa, m.in. sprawdzili zapis kamer monitoringu oraz miejsca, w których mógł spieniężyć swój łup. W jednym z punktów skupu złomu funkcjonariusze odnaleźli pamiątkową tablicę i figurę orła, w efekcie szybko trafili na trop złodzieja. Kilka godzin później 38-letni mieszaniec powiatu nowosądeckiego został zatrzymany i przewieziony do komendy. Po nocy w policyjnej celi usłyszał zarzut ograbienia grobu, za co grozi do 8 lat więzienia. Dla podejrzanego kara może być jednak wyższa, ponieważ działał w warunkach recydywy – był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

We wtorek, 16 maja Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. dr. Krzysztof Dymura w obecności swojego zastępcy ds. kryminalnych, nadkom. Zbigniewa Zachera, spotkał się z rodziną Romana Stramki, by przekazać odzyskane przez policjantów mosiężne elementy nagrobka zmarłego. - Podjęliśmy skuteczne działania, żeby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa, ale przede wszystkim odzyskać skradzione elementy nagrobka. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mają one nie tylko wartość materialną, ale także historyczną, dlatego nas również ten haniebny czyn bardzo zbulwersował. Sprawca został zatrzymany i poniesie konsekwencje - powiedział komendant.

Rodzina Romana Stramki na ręce szefa sądeckich policjantów przekazała serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w odzyskaniu skradzionych elementów nagrobka. - Dziękujemy sądeckim policjantom za szybką reakcję. Baliśmy się, że już ich nie odzyskamy... To jest naprawdę duży sukces, żeby w tak krótkim czasie odzyskać ważne dla nas i dla naszej rodziny mienie – podkreślała żona Romana Stramki.

