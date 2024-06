Ile kosztuje wstęp na odkryty basen w Tarnowie? Za darmo mają tylko nieliczni

Rząd zdecydował w sprawie Akademii Tarnowskiej. Już wiadomo, co z kierunkiem lekarskim

Letni Park Wodny w Tarnowie-Mościcach jest jedynym odkrytym basenem w mieście. Obiekt na Górze św. Marcina jest bowiem zamknięty i czeka na powrót do świetności. Nim dojdzie do jego remontu tarnowianie muszą pogodzić się z brakiem alternatywy i skierować swoją uwagę na mościcki basen. A jest na co! Inwestycja została otwarta raptem w zeszłym roku i w pierwszym sezonie swojego funkcjonowania cieszyła się ogromną popularnością. Niekiedy trzeba było stać w długiej kolejce, żeby wejść na teren Letniego Parku Wodnego. W sezonie 2024 prawdopodobnie będzie podobnie, zwłaszcza gdy dopisze pogoda.

Ceny biletów wstępu na odkryty basen w Tarnowie są mocno zróżnicowane. Na opłatach sporo zaoszczędzą posiadacze jednego z dokumentów uprawniających do zniżek. Mowa tutaj o Tarnowskiej Karcie Miejskiej "Premium", Karcie Tarnowskiego Seniora lub Karcie Tarnowskiej Rodziny. Regułą w Tarnowie jest również to, że cena biletu na odkryty basen obniża się po godz. 16.00. Warto jednak wziąć też pod uwagę opłaty dodatkowe za wypożyczenie leżaka czy udostępnienie szafki depozytowej. Darmowy wstęp do Letniego Parku Wodnego mają dzieci poniżej 3. roku życia. Poniżej cennik obowiązujący w Letnim Parku Wodnym w Tarnowie.

Letni Park Wodny w Tarnowie. Cennik

Bilet wstępu normalny: 35 zł

Bilet wstępu ulgowy: 20 zł (bilety ulgowe stosuje się dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26. roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencisty)

Bilet normalny po godzinie 16.00: 21 zł

Bilet ulgowy po godzinie 16.00: 12 zł

Bilet wstępu rodzinny 2+2: 95 zł (opłata wstępu dotyczy dwóch osób dorosłych z ważną Tarnowską Kartą Miejską "Premium" lub Kartą Tarnowskiego Seniora oraz dwojgiem dzieci do 18. roku życia)

Bilet wstępu rodzinny 2+2 po godz. 16.00: 57 zł

Kolejne dziecko do biletu 2+2: 12 zł

Kolejne dziecko do biletu 2+2 po godz. 16.00: 7 zł

Bilet wstępu z Tarnowską Kartą Miejską "Premium" lub ważną Kartą Tarnowskiego Seniora, Kartą Tarnowskiej Rodziny: 18 zł

Bilet wstępu z Tarnowską Kartą Miejską "Premium" lub ważną Kartą Tarnowskiego Seniora, Kartą Tarnowskiej Rodziny po godz. 16.00: 11 zł

Opłata dla uczestników akcji letnich: 4 zł (opłata obowiązuje w każdy wtorek wakacji w godzinach od 9.00 do 19.00 i stosowana jest dla uczestników akcji letnich – uczniów tarnowskich szkół: indywidualnie dla dzieci oraz młodzieży, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej oraz dla członków zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z opiekunem (opiekun – wstęp nieodpłatny), po okazaniu listy uczestników, potwierdzonej przez organizatora zajęć)

Opłaty dodatkowe:

Opłata za wypożyczenie leżaka: 15 zł

Opłata za wypożyczenie leżaka po godzinie 16.00: 10 zł

Opłata za wypożyczenie parasola z obciążeniem: 10 zł

Opłata za wypożyczenie parasola z obciążeniem po godzinie 16.00: 6 zł

Opłata za udostępnienie szafki depozytowej: 5 zł

Opłata za udostępnienie szafki depozytowej po godzinie 16.00: 3 zł

