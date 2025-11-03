2 listopada na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, w rejonie Zaczarnia, przewróciła się ciężarówka przewożąca 23 tony farby.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 47-letni kierowca był trzeźwy i został ukarany mandatem karnym.

Na 3 listopada zaplanowano przepompowanie ładunku, co spowoduje dalsze utrudnienia w ruchu na tym odcinku autostrady.

Incydent na A4 pod Tarnowem. Kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, na 506. kilometrze autostrady A4. Jak wynika z oficjalnych ustaleń policji, wszystko wydarzyło się z powodu chwili nieuwagi. 47-letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym z cysterną „nie zachował należytej ostrożności, zjechał na pobocze i utracił panowanie nad pojazdem”. Skutki tego błędu okazały się fatalne. Ważący kilkadziesiąt ton zestaw drogowy przewrócił się i zatarasował pas ruchu w kierunku Rzeszowa.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pierwsze informacje były uspokajające – w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policjanci przebadali 47-letniego kierowcę na obecność alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był on trzeźwy.

Jak podają funkcjonariusze, mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Prawdziwe problemy zaczęły się jednak, gdy okazało się, co znajdowało się w uszkodzonej cysternie. Pojazd przewoził około 23 ton farby, a uszkodzenia zbiornika uniemożliwiały proste postawienie go z powrotem na koła.

Będą utrudnienia na A4. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Służby podjęły decyzję, że jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest przepompowanie całej zawartości cysterny do zastępczego zbiornika. Działania te zaplanowano na poniedziałek, 3 listopada. Oznacza to, że kierowcy podróżujący autostradą A4 w kierunku Rzeszowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia, które mogą potrwać wiele godzin.

Policja apeluje do wszystkich podróżujących tym odcinkiem o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń i znaków ustawionych przez służby pracujące na miejscu wypadku. Warto również rozważyć wybór alternatywnej trasy, aby ominąć tworzące się zatory.