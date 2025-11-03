Incydent na A4 pod Tarnowem. Ciężarówka z 23 tonami farby przewróciła się na autostradzie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-03 13:18

Na autostradzie A4, w rejonie Zaczarnia pod Tarnowem, kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego cysterna przewróciła się na bok, blokując część jezdni w kierunku Rzeszowa. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzony pojazd przewoził 23 tony farby. Służby pracujące na miejscu podjęły decyzję o konieczności przepompowania całego ładunku, a to wiąże się z utrudnieniami dla kierowców.

  • 2 listopada na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, w rejonie Zaczarnia, przewróciła się ciężarówka przewożąca 23 tony farby.
  • W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 47-letni kierowca był trzeźwy i został ukarany mandatem karnym.
  • Na 3 listopada zaplanowano przepompowanie ładunku, co spowoduje dalsze utrudnienia w ruchu na tym odcinku autostrady.

Incydent na A4 pod Tarnowem. Kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, na 506. kilometrze autostrady A4. Jak wynika z oficjalnych ustaleń policji, wszystko wydarzyło się z powodu chwili nieuwagi. 47-letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym z cysterną „nie zachował należytej ostrożności, zjechał na pobocze i utracił panowanie nad pojazdem”. Skutki tego błędu okazały się fatalne. Ważący kilkadziesiąt ton zestaw drogowy przewrócił się i zatarasował pas ruchu w kierunku Rzeszowa.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pierwsze informacje były uspokajające – w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policjanci przebadali 47-letniego kierowcę na obecność alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był on trzeźwy. 

Jak podają funkcjonariusze, mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Prawdziwe problemy zaczęły się jednak, gdy okazało się, co znajdowało się w uszkodzonej cysternie. Pojazd przewoził około 23 ton farby, a uszkodzenia zbiornika uniemożliwiały proste postawienie go z powrotem na koła.

Polecany artykuł:

Został siłą wciągnięty do bmw i wywieziony! Porwanie miała zlecić kobieta

Będą utrudnienia na A4. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Służby podjęły decyzję, że jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest przepompowanie całej zawartości cysterny do zastępczego zbiornika. Działania te zaplanowano na poniedziałek, 3 listopada. Oznacza to, że kierowcy podróżujący autostradą A4 w kierunku Rzeszowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia, które mogą potrwać wiele godzin.

Policja apeluje do wszystkich podróżujących tym odcinkiem o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń i znaków ustawionych przez służby pracujące na miejscu wypadku. Warto również rozważyć wybór alternatywnej trasy, aby ominąć tworzące się zatory.

Incydent na A4 pod Tarnowem. Ciężarówka z 23 tonami farby przewróciła się na autostradzie
4 zdjęcia
Super Express Google News
30 ton jabłek na drodze
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TARNÓW
AUTOSTRADA A4
CIĘŻARÓWKA