Seria włamań do kościołów i kradzieży pieniędzy ofiarowanych przez wiernych została zakończona zatrzymaniem 38-letniego mężczyzny przed jedną ze świątyń na terenie gminy Mszana Dolna. Policja przedstawiła mieszkańcowi powiatu oświęcimskiego zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Przestępca grasował w południowej części województwa małopolskiego. Spowodował straty przekraczające 3000 złotych.

- Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do kościelnych skarbon, a straty jakie poniosły parafie są łącznie, na co najmniej 3600 złotych. 38-latek okradł kościoły w gminie Kamienica, w gminie Łącko, a także w gminie Mszana Dolna. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - informuje limanowska policja.

Dożywocie dla oprawcy staruszki z Trześniowa

