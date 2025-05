Kraksa na obwodnicy Nowego Sącza. Auta zderzyły się czołowo. Nie żyje kierowca

Nie żyje 58-letnia kobieta. To zabójstwo? Policja zatrzymała jej syna

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 14 maja, około godziny 20.30 na drodze krajowej nr 28, stanowiącej północną obwodnicę Nowego Sącza. W wyniku kraksy na miejscu zginął 53-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który kierował volkswagenem. 40-letnia kierująca fordem oraz 12-letni pasażer - oboje to mieszkańcy Sądecczyzny - z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Ich stan zdrowia jest monitorowany przez lekarzy.

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci z Zespołu Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego. Czynności procesowe odbywały się pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

- Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa – informuje Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz unikanie ryzykownych manewrów. Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem.

