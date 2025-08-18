Krwawy finał libacji pod Tarnowem. 27-latek dostał kilka ciosów nożem

W nocy z 15 na 16 sierpnia, około 2:40, w Tarnowie 27-letni mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem podczas kłótni ze swoim kompanem, również 27-letnim.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale dzięki szybkiej interwencji policji z Tarnowa został zatrzymany w Krakowie.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do policyjnego aresztu w Tarnowie, a sprawa jest obecnie badana przez prokuraturę w celu ustalenia dokładnych okoliczności i motywów zdarzenia.

Kłótnia w Ciężkowicach zakończona atakiem nożem. Sprawca w rękach policji

Do zdarzenia doszło około godziny 2:40 w nocy z piątku na sobotę (15/16 sierpnia). Jak informuje policja, 27-letni mężczyzna sam zgłosił, że został ugodzony nożem, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do nieporozumienia między nim a innym 27-latkiem. W wyniku kłótni, jeden z mężczyzn sięgnął po nóż i kilkukrotnie ugodził nim swojego kompana, po czym uciekł.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania sprawcy na terenie Krakowa. Mężczyzna został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Tarnowie.

Przeczytaj: Tadeusz Duda miał arsenał broni! List był przypięty do dubeltówki

- Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie sprawca został zatrzymany na terenie Krakowa i doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Tarnowie – informuje policja.

Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia oraz motywy działania sprawcy.