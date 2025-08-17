Prokuratura zabezpieczyła trzy egzemplarze broni w związku z podwójnym zabójstwem w Starej Wsi i samobójstwem Tadeusza Dudy.

Tadeusz Duda miał użyć obrzyna z celownikiem optycznym do zabicia córki i jej męża, broń znaleziono w lesie.

Przy zwłokach Dudy znaleziono dubeltówkę, z której prawdopodobnie popełnił samobójstwo, oraz list, którego autentyczność jest weryfikowana.

Szczegóły dotyczące trzeciej zabezpieczonej broni, znalezionej poza miejscem zamieszkania Dudy, pozostają nieujawnione.

Zabójstwo pod Limanową. Tadeusz Duda miał arsenał broni

Trwa śledztwo dotyczące podwójnego zabójstwa w Starej Wsi oraz samobójczej śmierci Tadeusza Dudy. Portal limanowa.in podaje, że w związku ze sprawą prokuratura zabezpieczyła łącznie trzy egzemplarze broni. Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przekazała limanowa.in, że śledczy czekają na dalsze badania, które obejmą ślady biologiczne, daktyloskopijne oraz ekspertyzę balistyczną.

Pierwsza z broni to obrzyn wyposażony w celownik optyczny. Tadeusz Duda miał go użyć do pozbawienia życia swojej córki oraz jej męża. Broń została odnaleziona przez policjantów na terenie masywu leśnego.

Drugi egzemplarz broni znaleziono przy zwłokach 57-latka. Najprawdopodobniej to z tej broni Tadeusz Duda strzelił do siebie. Według nieoficjalnych ustaleń limanowa.in jest to tzw. dubeltówka, a przy broni znaleziono list, którego autentyczność jest obecnie badana przez ekspertów.

Śledczy nie ujawniają szczegółów na temat trzeciej broni. Tajemnicą pozostaje więc jej pochodzenie, rodzaj i miejsce odnalezienia. Wiadomo jedynie, że znajdowała się poza miejscem zamieszkania Tadeusza Dudy.

Tadeusz Duda został pochowany w poświęconej ziemi

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

