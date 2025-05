i Autor: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kryminalista wydalony z Polski po 25 latach więzienia. Popełnił najokrutniejszą zbrodnię

Po 25 latach spędzonych w polskim więzieniu za brutalne zabójstwo, 59-letni obywatel Ukrainy został deportowany do swojego kraju. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej eskortowali go do granicy, gdzie został przekazany ukraińskim służbom. Od początku roku przeprowadzono już 17 podobnych konwojów, wydalając z Polski osoby stanowiące zagrożenie.