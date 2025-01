Łabędź uwięziony na środku stawu w Parku Piaskówka. Przymarzł do tafli lodu

Nabór do pracy

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) papież Franciszek mianował ks. Jerzego Kołodzieja biskupem diecezji Bunbury w Australii. Duchowny pochodzi z diecezji tarnowskiej, urodził się w Dobrej pod Limanową. Jako nastolatek wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli zgromadzenia salwatorianów. W Australii pracuje już ponad 30 lat, pełniąc od 2018 r. urząd superiora Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Posiada tytuł psychoterapeuty, specjalizując się w terapii uzależnień.

Diecezja Bunbury nie miała ordynariusza od czerwca 2023 r. W ostatnim czasie jej administratorem był abp Perth Timothy John Costelloe. Przypomnijmy, że biskupem eparchii świętych Piotra i Pawła w Melbourne jest absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie kard. Mykoła Byczok, najmłodszy obecnie członek Kolegium Kardynalskiego.

Kim jest biskup nominat Jerzy Kołodziej? Nota biograficzna

Ks. Jerzy Kołodziej urodził się 17 maja 1968 r. w Dobrej k. Limanowej. Droga zakonna ks. Jerzego w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczęła się 7 września 1987 roku, kiedy to wstąpił do nowicjatu Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Bagnie. Profesję wieczystą złożył 8 września 1992 roku w Bagnie, a święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1994 roku w Trzebini z rąk kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. Jeszcze w tym samym roku został skierowany do Regionu Australijskiego Salwatorianów, gdzie podjął pracę duszpasterską w Archidiecezji Perth oraz Diecezji Bunbury w Zachodniej Australii. 1 stycznia 1996 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Antoniego w Greenmount, a od 1997 roku rozpoczął pracę jako kapelan w ChisholmCatholic College. 1 grudnia 1999 roku został wybrany wicesuperiorem Regionu Australijskiego Salwatorianów.

W grudniu 2000 roku ks. Jerzy Kołodziej SDS rozpoczął posługę w Diecezji Broken Bay, gdzie pełnił funkcję kapelana w St Leo's Catholic College (2001–2008), wikariusza w parafii Pymble (2001–2003), East Gosford (2003–2008), a następnie proboszcza w parafii Pittwater (2008–2018). Był aktywnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży, organizując pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży. Był również członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów w Diecezji Broken Bay. W 2017 roku dołączył do Salwatoriańskiej Komisji Formacyjnej oraz pełnił funkcję ojca duchownego w Domu Formacyjnym Salwatorianów w Melbourne.

Od 16 października 2018 r. do obecnej pory pełnił urząd superiora Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Jest też członkiem Rady Katolickich Zgromadzeń Zakonnych w Australii, Rady Kapłańskiej Archidiecezji Perth oraz członkiem Rady Katolickiego Duszpasterstwa Młodzieży, Rady Związku Rodziców Katolickich Szkół oraz Rady biskupiej do spraw Duchowieństwa. Od stycznia 2019 roku jest również dyrektorem Centrum Duchowości Salwatoriańskiej i kapelanem w Biurze Edukacji Katolickiej Zachodniej Australii.

Ks. Jerzy Kołodziej posiada tytuły magistra teologii oraz psychoterapii, a także studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień. Jego praca kliniczna obejmuje lata posługi jako psychoterapeuty w centrum rehabilitacji na Centralnym Wybrzeżu w Nowej Południowej Walii, gdzie prowadził terapię i wspierał osoby w procesie wychodzenia z uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Ten klasztor pod Krakowem przez lata był zamkniętą pustelnią. Mieszka w nim 700 nietoperzy

Orszak Trzech Króli w Nowym Sączu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.