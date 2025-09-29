Trwa plebiscyt Cuda Polski organizowany przez National Geographic.

Małopolskę reprezentują trzy atrakcje turystyczne, w tym dwie mniej znane.

Głosowanie trwa do 13 października 2025 roku.

Plebiscyt Cuda Polski organizowany przez National Geographic co roku wyłania najbardziej niezwykłe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju. W tegorocznej edycji konkurencja jest ogromna, ale Małopolska ma w zanadrzu trzech kandydatów, którzy mogą zawalczyć o najwyższe laury. Każde z tych miejsc opowiada inną historię i oferuje zupełnie inne doznania, co czyni wybór jeszcze trudniejszym.

Pierwszym z kandydatów jest spływ Dunajcem. To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych w Polsce. Każdego roku tysiące turystów decydują się na podróż drewnianą tratwą, by na własne oczy zobaczyć zapierające dech w piersiach widoki, jakie oferuje przełom Dunajca w sercu Pienin, oraz posłuchać niesamowitych opowieści flisaków o regionie.

Drugą nominowaną perełką jest cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. W otoczeniu łagodnych wzgórz i bujnej zieleni Beskidu Niskiego, kryje się prawdziwy skarb. To cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu, która przez wielu uznawana jest za najpiękniejszą drewnianą świątynię w Polsce. Jej wyjątkowa bryła, smukłe wieże i kunszt wykonania sprawiły, że w 2013 roku, wraz z innymi drewnianymi cerkwiami regionu Karpat, została wpisana na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Trzeci kandydat to torfowisko Baligówka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. To żywe muzeum przyrody, którego początki sięgają końca ostatniej epoki lodowcowej. Jak podkreślają przyrodnicy, jego wiek szacowany jest na około 11 tysięcy lat. To właśnie wtedy, w warunkach chłodnego klimatu, zaczęły się tu gromadzić pokłady torfu, tworząc unikatowy w skali kontynentu ekosystem. Dziś Baligówka jest bezcennym obiektem badań dla naukowców z różnych dziedzin, od botaniki po klimatologię.

Jak głosować w plebiscycie Cuda Polski 2025?

Każdy, kto chce wesprzeć małopolskich kandydatów, będzie mógł oddać swój głos na oficjalnej stronie internetowej plebiscytu National Geographic. Głosowanie rozpoczęło się 2 września i potrwa do 13 października 2025 roku.

