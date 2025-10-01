Martwy 21-latek znaleziony na klatce schodowej. Horror w tarnowskim bloku

- W Tarnowie na klatce schodowej bloku znaleziono ciało 21-letniego mężczyzny.
Horror w Tarnowie. Ciało młodego mężczyzny znalezione na klatce schodowej
W jednym z bloków znajdujących się przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie dokonano makabrycznego odkrycia. Jak podaje Radio ESKA, na klatce schodowej leżało ciało młodego mężczyzny. Wezwane na miejsce służby nie były już w stanie pomóc 21-latkowi, mogły jedynie potwierdzić jego zgon.
– My jako policjanci, będący na miejscu oraz pogotowie ratunkowe, nie ujawniliśmy na ciele mężczyzny obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. Na ten moment prowadzone są czynności przy udziale prokuratora – poinformował w rozmowie z Radiem ESKA aspirant Kamil Wójcik, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Oznacza to, że na ciele denata nie znaleziono śladów świadczących o działaniu osób trzecich. Mimo to śledczy nie wykluczają na tym etapie żadnego scenariusza. Przyczynę zgonu wyjaśni dopiero zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok.
Wstępne ustalenia policji
21-latek nie był w żaden sposób związany z miejscem, w którym znaleziono jego ciało. Nie tylko nie mieszkał w tym bloku, ale - jak podkreślił aspirant Wójcik - nie pochodził nawet z powiatu tarnowskiego. Na ten moment nie wiadomo, co robił w Tarnowie. Policjanci przesłuchują mieszkańców bloku, próbując ustalić, czy ktoś widział lub słyszał coś niepokojącego.