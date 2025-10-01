Martwy 21-latek znaleziony na klatce schodowej. Horror w tarnowskim bloku

2025-10-01 13:32

W środę, 1 października około godziny 8:20 jedna z mieszkanek bloku znajdującego się przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie natknęła się na makabryczny widok. Jak podaje Radio ESKA, na półpiętrze klatki schodowej leżał nieruchomo młody mężczyzna. Kobieta natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe. Niestety na ratunek dla 21-latka było już za późno. Trwa ustalanie okoliczności jego śmierci.

  • W Tarnowie na klatce schodowej bloku znaleziono ciało 21-letniego mężczyzny.
  • Policja i pogotowie ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie stwierdziły obrażeń wskazujących na udział osób trzecich.
  • Mężczyzna nie był mieszkańcem bloku ani nawet powiatu tarnowskiego, a przyczyna jego śmierci zostanie ustalona podczas sekcji zwłok.

Horror w Tarnowie. Ciało młodego mężczyzny znalezione na klatce schodowej

W jednym z bloków znajdujących się przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie dokonano makabrycznego odkrycia. Jak podaje Radio ESKA, na klatce schodowej leżało ciało młodego mężczyzny. Wezwane na miejsce służby nie były już w stanie pomóc 21-latkowi, mogły jedynie potwierdzić jego zgon.

My jako policjanci, będący na miejscu oraz pogotowie ratunkowe, nie ujawniliśmy na ciele mężczyzny obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. Na ten moment prowadzone są czynności przy udziale prokuratora – poinformował w rozmowie z Radiem ESKA aspirant Kamil Wójcik, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Oznacza to, że na ciele denata nie znaleziono śladów świadczących o działaniu osób trzecich. Mimo to śledczy nie wykluczają na tym etapie żadnego scenariusza. Przyczynę zgonu wyjaśni dopiero zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok.

Wstępne ustalenia policji

21-latek nie był w żaden sposób związany z miejscem, w którym znaleziono jego ciało. Nie tylko nie mieszkał w tym bloku, ale - jak podkreślił aspirant Wójcik - nie pochodził nawet z powiatu tarnowskiego. Na ten moment nie wiadomo, co robił w Tarnowie. Policjanci przesłuchują mieszkańców bloku, próbując ustalić, czy ktoś widział lub słyszał coś niepokojącego.

Zbrodnia w Zabierzowie Bocheńskim
Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
