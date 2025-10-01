Martwy 21-latek znaleziony na klatce schodowej. Horror w tarnowskim bloku

W Tarnowie na klatce schodowej bloku znaleziono ciało 21-letniego mężczyzny.

Policja i pogotowie ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie stwierdziły obrażeń wskazujących na udział osób trzecich.

Mężczyzna nie był mieszkańcem bloku ani nawet powiatu tarnowskiego, a przyczyna jego śmierci zostanie ustalona podczas sekcji zwłok.

Horror w Tarnowie. Ciało młodego mężczyzny znalezione na klatce schodowej

W jednym z bloków znajdujących się przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie dokonano makabrycznego odkrycia. Jak podaje Radio ESKA, na klatce schodowej leżało ciało młodego mężczyzny. Wezwane na miejsce służby nie były już w stanie pomóc 21-latkowi, mogły jedynie potwierdzić jego zgon.

– My jako policjanci, będący na miejscu oraz pogotowie ratunkowe, nie ujawniliśmy na ciele mężczyzny obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. Na ten moment prowadzone są czynności przy udziale prokuratora – poinformował w rozmowie z Radiem ESKA aspirant Kamil Wójcik, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Oznacza to, że na ciele denata nie znaleziono śladów świadczących o działaniu osób trzecich. Mimo to śledczy nie wykluczają na tym etapie żadnego scenariusza. Przyczynę zgonu wyjaśni dopiero zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok.

Wstępne ustalenia policji

21-latek nie był w żaden sposób związany z miejscem, w którym znaleziono jego ciało. Nie tylko nie mieszkał w tym bloku, ale - jak podkreślił aspirant Wójcik - nie pochodził nawet z powiatu tarnowskiego. Na ten moment nie wiadomo, co robił w Tarnowie. Policjanci przesłuchują mieszkańców bloku, próbując ustalić, czy ktoś widział lub słyszał coś niepokojącego.

Zbrodnia w Zabierzowie Bocheńskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie