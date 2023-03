Mężczyzna ze zdjęć jest poszukiwany przez policję. Może trafić do więzienia na długie lata

Przywłaszczył sobie cudze karty bankomatowe. Policja poszukuje mężczyzny ze zdjęć

Tarnowska policja prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia cudzego dowodu osobistego i kart bankomatowych. Do zdarzenia doszło 14 stycznia 2023 roku, ale pomimo upływu ponad dwóch miesięcy, sprawca kradzieży wciąż pozostaje nieustalony. Z tego powodu mundurowi, za zgodą prokuratury opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Za pomocą cudzych kart bankomatowych miał on robić zakupy w kilku tarnowskich sklepach. W ten sposób z konta właściciela zniknęło kilkaset złotych. Osoby, które znają tożsamość mężczyzny widocznego na poniższych zdjęciach są proszone o kontakt z Komisariatem Policji Tarnów-Centrum pod numerami telefonu: 47 831 21 22, 47 831 21 38 (w godzinach 7.30-15.30) bądź całodobowym telefonem 47 831 21 22 lub 112. Informacje można przekazywać również mailowo na adres: mienie.centrum@tarnow.policja.gov.pl. Korzystanie z cudzych kart bankomatowych jest traktowane jak kradzież z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

