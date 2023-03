Tarnów szykuje wyprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe. Park Centralny nie powstanie?

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zapowiedział wielką wyprzedaż należących do samorządu nieruchomości, które mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Oferta będzie skierowana nie tylko do deweloperów, ale też do drobnych inwestorów. - Tej jesieni zapadną bardzo ważne decyzje dla tych, którzy pragną mieć swoje własne mieszkanie. Ruszy powszechny system wsparcia finansowego dla osób, które zdecydują się kupić (wybudować) własne „M”. Przygotowujemy w Tarnowie niespotykaną w swojej skali akcje udostępniania w drodze sprzedaży działek pod budowę domów jednorodzinnych w atrakcyjnych okolicach miasta - napisał Roman Ciepiela.

Jak uszczegóławia magistrat, miasto przygotowało obecnie do sprzedaży kilkanaście działek - od niewielkich pod budowę domu jednorodzinnego, do dużych, kilkuhektarowych, które stanowią znakomitą ofertę dla deweloperów. Przeznaczone do sprzedaży miejskie tereny pod zabudowę mieszkaniową to m.in. siedem działek przy ul. Lotniczej (od 6 do 18,7 tys. metrów kw.), przy ul. Pułaskiego (827 m kw.), Klikowskiej (811 m kw.), Burtniczej (549 m kw.) oraz największy teren przy ul. Piłsudskiego, nieużytek po dawnej strzelnicy wojskowej, liczący 62 tys. 615 m kw. I to właśnie ta ostatnia nieruchomość budzi największe kontrowersje. W trakcie najbliższej sesji rady miasta Tarnowa, radni zajmą się uchwałą wyrażającą sprzeciw wobec planów sprzedaży działki przy ul. Piłsudskiego. Miała być ona bowiem częścią Parku Centralnego, który nie będzie mógł powstać po zabudowaniu nieruchomości. Dodatkowo projektodawcy uważają, że działka przy ul. Piłsudskiego jest częścią "Zielonych Płuc Tarnowa" i stanowi siedlisko dla gatunków ptaków prawnie chronionych.

