Nadejście wiosny świętował za wcześnie i zbyt mocno. 37-latek wsiadł za kółko, a ledwo stał na nogach

Wsiadł za kółko mając 3,5 promila alkoholu. Zderzył się z innym autem

Rano w poniedziałek, 20 marca w miejscowości Buczyna (powiat bocheński) mężczyzna prowadzący opla tak nieudolnie omijał forda, że doprowadził do zderzenia. Po incydencie obaj kierowcy wyszli z pojazdów, żeby wyjaśnić sytuację. 37-letni sprawca kolizji ledwo trzymał się na nogach, dlatego drugi z uczestników kraksy zabrał mu kluczyki i zadzwonił po policję. Tymczasem pirat drogowy nie zamierzał czekać na przyjazd funkcjonariuszy, tylko chwiejnym krokiem udał się do domu. Tam został zatrzymany i przebadany alkomatem. Jego wynik to 3,5 promila alkoholu. W trakcie spotkania z mundurowymi mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie i kierował groźby karalne do jednego z funkcjonariuszy.

Mężczyzna usłyszy zarzut znieważenia podejmujących czynności policjantów, za które grozi kara pozbawienia wolności do roku i kierowanie w stronę jednego z nich gróźb karalnych – do 2 lat pozbawienia wolności. Kierowca opla będzie odpowiadał także za popełnienie przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za które już stracił już prawo jazdy i które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz grzywną.

