Groźny wypadek pod Tarnowem. Lekarze walczyli o życie młodego motocyklisty

W Siemiechowie (powiat tarnowski) młody, kierujący bez uprawnień motocyklista, podczas wyprzedzania kolumny samochodów uderzył w drzwi skręcającej skody. 22-latek odniósł poważne obrażenia. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Konieczne było natychmiastowe wykonanie zabiegu, który uratował motocyklistę. Ucierpiała również 26-letnia kierująca skodą. Ona trafiła do szpitala w Tarnowie. Jej życiu nic nie zagraża.

- W sobotnie popołudnie na drodze wojewódzkiej w kierunku Gromnika jechało kilka pojazdów osobowych. Pierwszy z nich, czerwona skoda, była kierowana przez 26-latkę z powiatu tarnowskiego. Gdy dojechała ona do posesji, zasygnalizowała zamiar wykonania manewru skrętu w lewo. W tym miejscu droga wojewódzka 977 prowadzi po lekkim łuku, a znaki na drodze wskazują linię podwójną ciągłą. Kilka pojazdów jadących za nią zatrzymało się, by kierowca wykonał zamierzony manewr, niestety w tym momencie kolumnę pojazdów zaczął wyprzedzać motocyklista. Nie zdążył on wyprzedzić wszystkich samochodów i uderzył w tylne drzwi skody. W wyniku tego zderzenia droga wojewódzka została całkowicie zablokowana, a utrudnienia trwały do godziny 21. Z uwagi na charakter wypadku zadysponowano helikopter pogotowia ratunkowego, który przetransportował rannego motocyklistę do szpitala w Krakowie. Lżej ranną kobietę przetransportowano do tarnowskiego szpitala. Na domiar złego motocyklista jechał bez wymaganych uprawnień do kierowania motocyklem. Sporządzona dokumentacja będzie podstawą wszczęcia postępowania, które wyjaśni wszystkie okolicznego tego wypadku i wskaże jego winnych - relacjonuje tarnowska policja. Poniżej zdjęcia z miejsca wypadku.

