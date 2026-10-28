Motor Lublin jednak nie pojedzie w Tarnowie? Prezydent Jakub Kwaśny stawia twarde warunki

Motor Lublin szuka zastępczego stadionu. Jakub Kwaśny wyklucza finansowanie prac przez Tarnów

W związku z planowaną przebudową macierzystego obiektu, Motor Lublin poszukuje zastępczego stadionu i jeszcze niedawno faworytem do ugoszczenia drużyny w domowych meczach był Tarnów. Obecnie jednak negocjacje napotkały poważne trudności. Przeprowadzenie zawodów w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych wiąże się z koniecznością dostosowania infrastruktury, co generuje wielomilionowe koszty. Wstępne wyliczenia wskazują, że niezbędne inwestycje, w tym prace nad oświetleniem, pochłoną ponad 5 mln zł. To właśnie pytanie o to, kto wyłoży te pieniądze, poróżniło obie strony podczas rozmów.

Włodarz miasta, prezydent Jakub Kwaśny, zapewnia o otwartości na porozumienie, lecz jednocześnie stawia sprawę jasno, że samorząd nie pokryje wydatków na modernizację obiektu pod kątem potrzeb lubelskiego klubu. Odnosząc się do publikacji medialnych o rozmowach prowadzonych przez działaczy z innymi ośrodkami, prezydent zasugerował, iż takie przekazy mogą być jedynie elementem budowania presji negocjacyjnej na tarnowski ratusz.

- Miasto Tarnów nie chce na tej sytuacji zarobić. Zaprasza do siebie, natomiast od samego początku mówimy również, że nie mamy zamiaru do tego interesu dokładać. To jest trochę tak jak z zapraszaniem do siebie przyjaciół, którzy mają akurat remont w domu. Nie mogą przychodzić i narzekać, że materac jest niewygodny, lampka nie świeci - zaznacza prezydent Kwaśny.

Zdaniem tarnowskich urzędników, władze lubelskiego klubu powinny najpierw postarać się o złagodzenie części wymogów licencyjnych dla obiektu. Jakub Kwaśny przypomina, że w przeszłości zdarzały się już sytuacje, w których stadiony niespełniające wszystkich standardowych kryteriów były ostatecznie dopuszczane do organizacji rozgrywek.

Kwestie finansowe to nie jedyny warunek stawiany przez gospodarzy, dla których równie ważne jest dalsze funkcjonowanie аrеny w Mościcach. Władze miasta chcą mieć gwarancję, że obiekt wciąż będzie dostępny dla lokalnego środowiska sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży. Ratusz upomina się także o pulę biletów dla mieszkańców Tarnowa oraz okolicznych miejscowości. Ponieważ Motor Lublin dysponuje własnym systemem dystrybucji karnetów, samorządowcy dążą do zabezpieczenia interesów miejscowych fanów, aby przenosiny meczów nie pozbawiły ich szansy na oglądanie żużla z trybun.