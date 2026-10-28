Młody kierowca BMW driftował na Rynku. Z impetem potrącił pieszego. Poszkodowany trafił do szpitala

Wypadek na Rynku w Nowym Sączu. Kierowca BMW stracił panowanie nad autem i uderzył w pieszego

Zgłoszenie o tym groźnym zdarzeniu dotarło do służb ratunkowych wczoraj (27 października) około godziny 15. Do akcji natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz załogę sądeckiego pogotowia ratunkowego. Z relacji świadków, którzy rozmawiali z dziennikarzami bezpośrednio po incydencie, wynika, że chwilę wcześniej kierowca osobowego BMW urządził sobie niebezpieczny drift na ulicach nowosądeckiej starówki. Opublikowane w internecie nagrania pokazują, że po wjechaniu na płytę Rynku prowadzący prawdopodobnie przestał panować nad maszyną. Rozpędzony pojazd ściął słupki przy przejściu dla pieszych, obrócił się o 180 stopni i z impetem wpadł na mężczyznę oczekującego w rejonie przystanku autobusowego. Poszkodowany przechodzień doznał obrażeń i musiał zostać przewieziony do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierując samochodem marki BMW, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i potrącił pieszego, będącego na chodniku. Mieszkaniec Nowego Sącza został przetransportowany do szpitala. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała poniżej dni siedmiu. Kierujący samochodem marki BMW został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że był trzeźwy. Kierującemu została także pobrana krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. 22-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu - powiedziała Radiu Eska Justyna Basiaga, rzeczniczka prasowa nowosądeckiej policji.

Przez wiele godzin w miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze z zespołu wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którym towarzyszył biegły sądowy specjalizujący się w ruchu drogowym. Mundurowi prowadzą obecnie dalsze postępowanie, mające na celu dokładne ustalenie wszystkich przyczyn oraz okoliczności tego zajścia.