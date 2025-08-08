Nie żyje ks. Marek Usarz. Doświadczony proboszcz rządził aż trzema parafiami

Nie żyje ks. Marek Usarz. Był proboszczem trzech parafii

Ks. Marek Usarz zmarł w środę, 6 sierpnia. W listopadzie skończyłby 75 lat. Od 2013 r. przebywał na emeryturze. Przeniósł się wówczas do parafii Świętej Rodziny w Tarnowie, pełniąc tam funkcję rezydenta. Wcześniej był proboszczem trzech parafii: Janowice, Łączki Brzeskie i Ujanowice. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował w: Gołkowicach, Krynicy-Zdroju, Tuchowie, Czchowie oraz Sękowej.

Msza święta żałobna za ks. Marka Usarza będzie celebrowana w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w poniedziałek 11 sierpnia, o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Tarnowie, w poniedziałek 11 sierpnia, o godz. 12.00, po czym ciało kapłana zostanie złożone na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Kim był ks. Marek Usarz? Nota biograficzna diecezji tarnowskiej

Ks. Marek Usarz urodził się 21 listopada 1950 roku w Tarnowie, jako syn Romana i Weroniki z domu Łakoma. Egzamin dojrzałości złożył w 1968 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jako kleryk odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową. Po ukończeniu studiów filozoficzno–teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie przez posługę biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 1 czerwca 1975 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Gołkowice (od 1 lipca 1975 roku), Krynica-Zdrój – Wniebowzięcia NMP (od 20 czerwca 1977 roku), Tuchów – św. Jakuba (od 14 czerwca 1980 roku), Czchów (od 10 czerwca 1983 roku), Sękowa (od 31 sierpnia 1984 roku).

Od dnia 25 lipca 1986 roku pełnił urząd proboszcza parafii Janowice, a od dnia 8 listopada 1991 roku – proboszcza parafii Łączki Brzeskie. Dnia 9 października 1999 roku został mianowany proboszczem parafii Ujanowice.

Ponadto sprawował obowiązki kapelana szpitala w Tuchowie, referenta do spraw misji w dekanacie Mielec-Południe oraz dekanalnego wizytatora nauki religii w tymże dekanacie.

Po przejściu na emeryturę, w sierpniu 2013 roku, zamieszkał w charakterze rezydenta na terenie parafii Świętej Rodziny w Tarnowie.

W dowód wyróżnienia za gorliwą posługę kapłańską otrzymał w dniu 23 grudnia 1987 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantolleto.