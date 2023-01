Nie żyje ks. Zbigniew Kołodziej. Były wikariusz parafii katedralnej w Tarnowie miał 69 lat

Nie żyje ks. Zbigniew Kołodziej. Kiedy pogrzeb byłego wikariusza parafii katedralnej w Tarnowie?

W środę, 4 stycznia zmarł ks. Zbigniew Kołodziej, kapłan diecezji tarnowskiej, w przeszłości pracujący jako wikariusz w Sędziszowie Małopolskim, parafii katedralnej w Tarnowie oraz w Dębicy. Ponadto duchowny sprawował funkcję diecezjalnego referenta do spraw pielgrzymek zagranicznych i kapelana szpitala w Dębicy. Ks. Zbigniew Kołodziej ostatnie lata życie spędził w rodzinnej parafii w Jazowsku na Sądecczyźnie. Tam też odbędzie się pogrzeb zmarłego księdza. Uroczystość zaplanowano na poniedziałek, 9 stycznia. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Jazowsku. Po jej zakończeniu ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ks. Zbigniew Kołodziej miał 69 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Poniżej nota biograficzna poświęcona ks. Zbigniewowi Kołodziejowi, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim był ks. Zbigniew Kołodziej? Nota biograficzna

Ks. Zbigniew Kołodziej urodził się 9 lipca 1953 roku w Brzynie (miejscowości należącej do parafii Jazowsko) jako syn Wojciecha i Janiny z domu Majerska. Egzamin dojrzałości złożył w 1973 roku w Nowym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 maja 1979 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Sędziszów Małopolski (od 18 czerwca 1979 roku), Tarnów - Katedra (od 10 czerwca 1983 roku) i Dębica – Matki Bożej Anielskiej (od 31 grudnia 1990 roku do 5 kwietnia 2000 roku). Ponadto sprawował funkcję diecezjalnego referenta do spraw pielgrzymek zagranicznych i kapelana szpitala w Dębicy. W latach 2000 – 2002 mieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej, a w latach 2002 – 2004 mieszkał w parafii Szlachtowa. Od października 2004 roku był rezydentem w parafii Jazowsko.

