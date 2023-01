Orszak Trzech Króli w Tarnowie. W tym roku trasa została zmieniona

Orszak Trzech Króli 2023 w Tarnowie. W tym roku trasa będzie zmieniona

W piątek, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana potocznie świętem Trzech Króli. Od ponad 10 lat jest to dzień wolny od pracy, co sprzyja zainteresowaniu Orszakami Trzech Króli, mającymi według tradycji chrześcijańskiej upamiętnić hołd złożony Jezusowi przez przedstawicieli narodów pogańskich. W tym roku w Tarnowie orszak przejdzie zmienioną trasą. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w tarnowskiej katedrze o godz. 12.00. Po jej zakończeniu orszak przejdzie ul. Krakowską do kościoła misjonarzy. Po drodze będą odgrywane sceny z Ewangelii. W rolę aktorów wcielą się uczniowie VII LO w Tarnowie. Ta szkoła, razem z parafią katedralną jest organizatorem orszaku. Ostatnim akordem orszaku będzie hołd złożony Jezusowi przez króli. Ta scena zostanie odegrana przy kościele misjonarzy.

Tarnów prekursorem orszaków upamiętniających hołd trzech króli

Jak przypomina tarnowski magistrat, miejski Orszak Trzech Króli jest jednym z najstarszych w Polsce. Jego pomysłodawcą jest ojciec Zenon - zakonnik, który przed laty uczył religii w VII LO. Tegoroczny orszak w Tarnowie odbędzie się pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!".

