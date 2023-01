Nie żyje o. Antoni Masier. Jezuita zmarł tuż przed 90. urodzinami

Nie żyje pochodzący z Małopolski jezuita o. Antoni Masier. Urodzony pod Krakowem duchowny zmarł we wtorek, 10 stycznia, kilka dni przed 90. urodzinami. W 1969 roku o. Masier objął urząd proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu (tzw. parafia kolejowa), którą opiekują się jezuici. Tę funkcję pełnił przez 10 lat, po czym został proboszczem w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie). Następnie został przeniesiony do Wrocławia. Ostatnie lata życia spędził w starowiejskim Kolegium Towarzystwa Jezusowego. Pogrzeb o. Antoniego Masiera odbędzie się w sobotę, 14 stycznia w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie). Tego dnia duchowny skończyłby 90 lat. Początek mszy świętej pogrzebowej o godz. 10.30. Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się kwadrans po zakończeniu Eucharystii, przy bramie głównej nekropolii parafialnej. Poniżej nota biograficzna umieszczona na stronie internetowej jezuitów, poświęcona o. Antoniemu Masierowi.

Kim był o. Antoni Masier? Nota biograficzna

O. Antoni Masier SJ urodził się 14 stycznia 1933 r. w Zręczycach k. Krakowa, jako syn Jana i Józefy z d. Piech. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 30 lipca 1950 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 31 lipca 1952 r. w Starej Wsi, które przyjął o. Józef Piecuch SJ, rektor Kolegium starowiejskiego. Po uzyskaniu matury w 1955 r. studiował filozofię w Krakowie (1955-58), a potem teologię w Warszawie na Bobolanum (1958-62). Święcenia prezbiteratu otrzymał 31 lipca 1961 r. w Warszawie z rąk ks. biskupa Jerzego Modzelewskiego. Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ (1962-63). Ostatnie śluby złożył 2 lutego 1964 r. w Kłodzku, które przyjął o. Franciszek Chromik SJ. O. Antoni Masier SJ pierwszą pracę duszpasterską po święceniach podjął jako katecheta w Kłodzku (1963-67). Następnie był wychowawcą jezuickich kleryków w Starej Wsi (1967-69). Później został skierowany do Nowego Sącza na ul. Zygmuntowską, gdzie posługiwał jako wikariusz, katecheta, przełożony i proboszcz (1969-79). Do Starej Wsi powrócił w 1979 jako operariusz i katecheta, a rok później objął urząd proboszcza. W 1992 został skierowany do Wrocławia na ul. Stysia, gdzie pracował jako operariusz, katecheta, duchowny domu, kronikarz domu i parafii. Z przyczyn zdrowotnych ponownie trafił do Starej Wsi w 2021 r., tam modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe. O. Antoni Masier SJ był dobrym, gorliwym, ofiarnym i oddanym duszpasterzem, a także życzliwym człowiekiem zarówno dla ludzi świeckich jak i współbraci. Znany z ogromnej pracowitości oraz dbałości o porządek. Miał bardzo dobry kontakt z ludźmi, był lubianym kapłanem, mającym pogodne usposobienie i poczucie humoru. Był wziętym spowiednikiem osób świeckich, zakonnych i kapłanów. Jako katecheta w latach 90-tych, mimo nienajmłodszego wieku, uczestniczył z entuzjazmem w procesie wprowadzania religii do szkół, znany był z solidnego przygotowania każdej lekcji, utrzymującym dobre relacje z uczniami i nauczycielami.

