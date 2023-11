Wypadek śmiertelny

Nie żyje wędkarz, który wpadł do lodowatej wody. Koszmarny wypadek na Klimkówce

Lekarzom nie udało się uratować życia mężczyzny, który pod koniec zeszłego tygodnia wpadł do lodowatej wody na zalewie Klimkówka. 57-letni mieszkaniec Gorlic był wędkarzem i po zbiorniku poruszał się na rowerku wodnym. Prawdopodobnie silny wiatr przewrócił rowerek, przez co mężczyzna znalazł się w wodzie. Nieprzytomnego 57-latka wyciągnęli strażacy, a śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala.