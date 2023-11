Te dzieci ksiądz nazwał zwierzętami. "Nie mają duszy, są przeklęte"

Ks. Natanek znowu obraził dzieci poczęte metodą in vitro. Stwierdził, że nie mają duszy i są przeklęte

Pod koniec października Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej skazał ks. Piotra Natanka na karę ograniczenia wolności i nawiązkę na rzecz organizacji wspierającej leczenie niepłodności za szokujące słowa na temat dzieci poczętych metodą in vitro. Wyrok jest nieprawomocny i duchowny zapowiedział, że będzie się od niego odwoływał. Nie zaprzestał też obrażania dzieci z in vitro. Podczas kazania transmitowanego w serwisie You Tube, ks. Natanek podtrzymał twierdzenie, że dzieci poczęte in vitro są zwierzętami, a także stwierdził, że nie mają duszy i są "przeklęte".

Stowarzyszenie "Nasz Bocian" zapowiedziało skierowanie przeciwko ks. Natankowi kolejnego pozwu. W Internecie trwa zbiórka na ten cel.

Ks. Natanek nic sobie nie robi z kary suspensy

Ks. Piotr Natanek w dalszym ciągu pozostaje katolickim kapłanem, jednak w 2011 r. ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz nałożył na niego karę suspensy. To oznacza, że duchowny nie powinien sprawować funkcji kapłańskich. Ks. Natanek nic sobie jednak nie robi z kary kościelnej i w dalszym ciągu prowadzi swoją kontrowersyjną działalność. Wierni powinni pamiętać, że niektóre sakramenty (pokuty, małżeństwa) udzielone przez suspendowanego księdza są nieważne.

