Niewybuch w centrum Tarnowa. Saperzy przyjechali po głowicę przeciwpancerną

Niewybuch w centrum Tarnowa. Znaleźli głowicę przeciwpancerną

W środę, 19 kwietnia pracownicy wykonujący prace remontowe przy ogrodzeniu terenu przy ul. Mościckiego, na którym swoje budynki mają między innymi Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, odkopali niebezpieczny przedmiot. Na miejsce skierowano policjantów zespołu minersko-pirotechnicznego tarnowskiej komendy. Ci określili znalezisko, jako głowicę pocisku przeciwpancernego posiadającą cechy bojowe. Teren został zabezpieczony, a informację o nim przekazano dyrektorowi szkoły. Ten podjął decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych i uczniowie mogli wrócić do domów. O niewybuchu powiadomiony został patrol saperski z Rzeszowa, a żołnierze jeszcze w tym samym dniu przyjechali do Tarnowa, by zneutralizować zagrożenie. W godzinach popołudniowych saperzy sprawdzili teren odnalezienia głowicy przeciwpancernej i nie odnaleźli innych niebezpiecznych przedmiotów. Niewybuch został wywieziony, a następnie na poligonie wojskowym zostanie zniszczony. To nie pierwszy niewybuch znaleziony w tej okolicy. Podobnego znaleziska dokonano w 2020 roku.

