Nowy komendant policji w Tarnowie. Poprzednik stracił funkcję po miesiącu

Nowy komendant policji w Tarnowie. Poprzednik po miesiącu został odwołany

Komenda Miejska Policji w Tarnowie stała się w ostatnim czasie miejscem dużych zmian personalnych. Najpierw szef tej jednostki insp. Mariusz Dymura został przeniesiony do Limanowej, co raczej trudno uznać za awans. Zastąpił go... komendant z Limanowej mł. insp. Mariusz Sak. Ten jednak wytrwał na stanowisku zaledwie przez około miesiąc. Na początku lipca Tarnów obiegła zaskakująca informacja o odwołaniu komendanta Saka. Na opróżnione przez niego stanowisko skierowano funkcjonariusza z Krakowa. Nowym komendantem miejskim w Tarnowie został podinsp. Tomasz Bojanowski. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy komendanta miejskiego, teraz będzie miał okazję sprawdzić się, jako szef jednostki.

Policja informuje, że w Krakowie podinsp. Tomasz Bojanowski był odpowiedzialny za pion kryminalny. Być może pod Górą św. Marcina przyda się właśnie ktoś o takiej specjalizacji, ponieważ w mieście dochodzi ostatnio do niepokojących zdarzeń. Poniżej dalsza część artykułu.

W związku z odejściem do Tarnowa podinsp. Tomasza Bojanowskiego, konieczne było wskazanie jego następcy. Nowym zastępcą komendanta miejskiego w Krakowie został podinsp. Wojciech Karnas.

- Insp. Piotr Morajko podkreślił, jak odpowiedzialne jest to stanowisko w kontekście tak dużego miasta, które co dzień mierzy się z wieloma wyzwaniami. Podinsp. Wojciech Karnas podziękował za powierzenie mu tej funkcji, zapewniając o dołożeniu wszelkich starań, by nadzorowanie działań kryminalnych przynosiło jak najlepsze efekty, które będą miały realny wpływ na podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w Krakowie - relacjonuje policja.

