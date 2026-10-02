Paraliż w centrum Tarnowa. Ważna ulica wyłączona z ruchu. Znamy szczegóły

Od 15 października 2026 roku w rejonie tarnowskich ulic: Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego wprowadzana będzie czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową skrzyżowania przy dawnym Owintarze.

Ulica Sikorskiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego, a na odcinku ulicy Krakowskiej (od Krasińskiego do Narutowicza) ruch będzie odbywał się wyłącznie w jednym kierunku – od centrum w stronę dworca PKP.

Przystanki autobusowe w tym rejonie zostaną tymczasowo przeniesione na ulice Szkotnik, Krasińskiego oraz Pułaskiego, a na ulicy Narutowicza powstanie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Mościckiego i Pułaskiego, a na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Krakowskiej zmieni się pierwszeństwo przejazdu (drogą z pierwszeństwem będzie ul. Krasińskiego).

Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego. Jak pojedzie komunikacja miejska i gdzie szukać przystanków?

Wdrożenie nowej organizacji ruchu rozpocznie się etapowo od połowy października 2026 roku. Największym ciosem dla zmotoryzowanych będzie wyłączenie z ruchu ulicy Sikorskiego. Przejazd tą trasą będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów posiadających specjalne, imienne zezwolenia. Wjazd na ulicę Sikorskiego bezpośrednio od strony ulicy Krakowskiej zostanie zablokowany, z wyjątkiem pojazdów obsługujących plac budowy.

Taka decyzja oznacza ogromne zmiany w komunikacji miejskiej dla pasażerów transportu zbiorowego. Dotychczasowy przystanek autobusowy zostanie przeniesiony na wschodnią stronę ulicy oraz częściowo na pętlę autobusową zlokalizowaną na wysokości Centrum Handlowego „Max” przy ulicy Szkotnik. Jak podają urzędnicy, szczegółowe informacje o odjazdach poszczególnych linii można uzyskać bezpośrednio u przewoźników. Dotyczy to również osób korzystających z komunikacji podmiejskiej oraz Kolei Małopolskich (MLD).

Jednokierunkowa ulica Krakowska i nowe pierwszeństwo przejazdu. Gdzie wyznaczono objazdy dla kierowców?

Równie rewolucyjne zmiany czekają nas na samej ulicy Krakowskiej. Na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Narutowicza ruch zostanie ograniczony i będzie odbywał się wyłącznie w jednym kierunku – od centrum w stronę dworca PKP. Wjazd od strony ulicy Narutowicza w kierunku śródmieścia będzie całkowicie niemożliwy. Z tego powodu przystanek obsługujący linie autobusowe numer: 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33, 34 oraz 41 zostanie tymczasowo przeniesiony na ulice Krasińskiego oraz Pułaskiego.

To jednak nie koniec niespodzianek. Drogowcy zdecydowali o zmianie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Krakowskiej. Od 15 października to ulica Krasińskiego stanie się drogą z pierwszeństwem, natomiast ulica Krakowska (jadąc od strony centrum) będzie wlotem podporządkowanym. W rejonie głównych prac, na osi Krakowska – Narutowicza, ruch zostanie zwężony do jednego pasa w każdym kierunku, a pojazdy jadące od strony Krakowa będą poruszać się północną jezdnią ulicy Krakowskiej.

W rejonie budynku Komendy Miejskiej Policji na ulicy Narutowicza powstanie tymczasowe przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.

Dla kierowców chcących dotrzeć do ulic Szkotnik oraz Krakowskiej wyznaczono specjalne trasy objazdowe. Od ulicy Szkotnik objazd poprowadzi przez ulice Mościckiego i Pułaskiego. Z kolei jadący od strony Tuchowa będą musieli poruszać się trasą przez ulice Krakowską, Pułaskiego oraz Mościckiego.

Autor: ZDiK Tarnów/ Materiały prasowe Organizacja ruchu w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic: Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego w Tarnowie

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