Pożar sauny w świąteczny poranek. 11 osób musiało uciekać przed płomieniami

To nie był najprzyjemniejszy świąteczny poranek. W poniedziałek, 26 grudnia w miejscowości Berest (powiat nowosądecki) doszło do pożaru sauny, zlokalizowanej w podziemnej kondygnacji betonowo-drewnianego budynku. Wewnątrz obiektu znajdowało się wówczas 11 osób, które musiały uciekać przed rozprzestrzeniającymi się płomieniami. Na szczęście ewakuacja przebiegła sprawnie i nikomu nic się nie stało. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Odłączono prąd w skrzynce elektrycznej i za pomocą kamery termowizyjnej zlokalizowano źródło pożaru. Po stłumieniu ognia prowadzono dalsze prace rozbiórkowe, co pozwalało dotrzeć do kolejnych zarzewi ognia. Po oddymieniu budynku sprawdzono obiekt pod kątem obecności niebezpiecznych gazów, nie stwierdzając zagrożenia. Przy otwartych oknach i z pomocą strażaków pozwolono zabrać rzeczy osobiste z pokoi w budynku. Ratownicy pomagali w wynoszeniu walizek. Twa ustalanie przyczyny pożaru. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

