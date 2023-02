Ruszył remont ważnej ulicy w centrum Tarnowa. Kierowców czekają utrudnienia

Młody bandyta spryskał gazem ekspedientki i dobrał się do kasy fiskalnej. Łupem długo się nie nacieszył

Tarnów. Ruszył remont ul. Szkotnik. Zmiana organizacji ruchu

W środę, 22 lutego ruszył remont jednej z najważniejszych ulic w Tarnowie. Modernizacja ul. Szkotnik wiąże się jednak z poważnymi utrudnieniami dla kierowców i czasową zmianą organizacji ruchu. Zatwierdzona przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie organizacja ruchu zakłada wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Szkotnik – od Mościckiego do Szujskiego. Natomiast objazd do Mościckiego i Szujskiego – poprowadzony zostanie od ulicy Klikowskiej ulicą Krasińskiego. Na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Krakowskiej zostanie zmienione pierwszeństwo przejazdu. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szujskiego-Mościckiego. W zamian będzie obowiązywać ręczne kierowanie ruchem. Na ul. Mościckiego, przed ul. Szkotnik, zmienione zostaną lokalizacje przejść dla pieszych – nowe będą wyznaczone w większej odległości od skrzyżowania. Zmiany wejdą w życie w czwartek, 23 lutego. Po zakończeniu prac po stronie zachodniej, wykonawca przystąpi do przebudowy wschodniej strony drogi. Wówczas również będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu na modernizowanym odcinku ul. Szkotnik.

Wzdłuż przebudowanego odcinka powstaną: ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, a także nowe, energooszczędne oświetlenie. W trakcie prac zmodernizowana zostanie zatoka autobusowa. Przebudowana będzie też infrastruktura podziemna. Koszt modernizacji ul. Szkotnik to ponad 11 milionów 800 tysięcy złotych. Prawie 4 miliony 390 tysięcy złotych udało się miastu pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

