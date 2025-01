Łabędź uwięziony na środku stawu w Parku Piaskówka. Przymarzł do tafli lodu

Po południu w poniedziałek, 6 stycznia tarnowska straż miejska została poinformowana o zapadlisku, które powstało na ulicy Lwowskiej. Dziura pojawiła się na środku chodnika i ma ok. 1 metra głębokości, ok. 2 metrów szerokości i ok. 4 metry długości. Z informacji mundurowych wynika, że zapadlisko zostało zabezpieczone.

- Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol strażników miejskich, który zabezpieczył niebezpieczne miejsce przed dostępem osób postronnych, krok w tym kierunku mógł być bardzo groźny w skutkach. O niebezpiecznym zapadlisku telefonicznie został poinformowany dyżurny Tarnowskich Wodociągów oraz MPGK - przekazała straż miejska w Tarnowie.

