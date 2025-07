Golden retriver nowym psem ratowniczym strażaków z Nowego Sącza

Delegacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu udała się w podróż aż do Danii. Celem wyprawy był wybór i zakup psa ratowniczego, który po odpowiednim przeszkoleniu dołączy do Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP „Nowy Sącz”. Zakup psa to ważny krok w rozwoju grupy, która specjalizuje się w działaniach ratowniczych na trudnych terenach. Psy ratownicze są nieocenione w lokalizowaniu zaginionych i uwięzionych pod gruzami, stanowiąc ogromne wsparcie w operacjach ratunkowych.

W skład delegacji, która pojechała do Danii, weszli: mł. kpt. Dariusz Mucha (Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP Nowy Sącz, Młodszy Instruktor Szkolenia Psów Ratowniczych PSP), asp. Bartłomiej Waligóra (Specjalista ratownik, Przewodnik psa ratowniczego PSP), mł. asp. Mateusz Wolak (Starszy Ratownik-Kierowca, kandydat na przewodnika psa ratowniczego PSP) oraz Krzysztof Gruca (Instruktor Szkolenia Psów Ratowniczych PSP) wraz ze specjalistą z zakresu psów ratowniczych. Duńską stronę reprezentowała Lone Blynov, właścicielka renomowanej hodowli psów użytkowych „Kennel Blynov's Yachthunden”, która specjalizuje się w rasie golden retriever.

- W wyniku szczegółowej oceny wybrany został 2-miesięczny pies rasy golden retriever (samiec), który wykazał się wysoką motywacją do współpracy z człowiekiem oraz pożądanym temperamentem. Pies został objęty opieką przez mł. asp. Mateusza Wolaka, który jako przyszły przewodnik będzie odpowiedzialny za proces socjalizacji oraz wstępnego przygotowania zwierzęcia do specjalistycznego szkolenie - informuje PSP Nowy Sącz.

Jak wyglądał proces selekcji psa ratowniczego?

Selekcja odbyła się w miejscowości Spurvevej. Na miejscu przeprowadzono kompleksową ocenę predyspozycji szczenięcia do przyszłej pracy w PSP. Jak informuje oficjalny portal KM PSP Nowy Sącz, proces doboru obejmował testy behawioralne PAT – Volharda oraz test Campbella. - Testy te umożliwiają wczesną ocenę charakteru psa, jego reakcji na bodźce środowiskowe oraz potencjału do pracy w trudnych warunkach – czytamy w komunikacie.

