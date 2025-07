12-latek potrącony na ul. Tuchowskiej w Tarnowie. Jak doszło do wypadku?

W środę (9 lipca) około godziny 8:10, na ul. Tuchowskiej w Tarnowie - gdzie trwają prace remontowe - doszło do poważnego wypadku drogowego. 53-letni tarnowianin kierujący peugeotem partnerem potrącił dziecko.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 12-letni chłopiec wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. - Chłopiec wszedł na jezdnię poza przejściem dla pieszych – informuje tarnowska policja. Kierowca peugeota partnera, 53-letni mieszkaniec Tarnowa, był trzeźwy.

W wyniku potrącenia, 12-latek doznał poważnych obrażeń głowy i został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jego stan jest oceniany jako ciężki.

Apel policji po wypadku w Tarnowie. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W związku z tym tragicznym zdarzeniem, policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz gorsze warunki drogowe spowodowane opadami deszczu. Na jezdniach jest ślisko, a pojazdy mają znacznie wydłużoną drogę hamowania. Piesi powinni z kolei zadbać o to, by być widocznym dla kierowców. Można to zrobić choćby zakładając odblaskowe elementy stroju. - Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich! – podkreślają tarnowscy funkcjonariusze.

Policja przypomina o kilku podstawowych zasadach, które mogą uratować życie:

Przechodź przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych – korzystaj z przejść dla pieszych.

Zawsze upewnij się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne – rozejrzyj się, zanim wejdziesz na jezdnię.

Kierowco – zwolnij w rejonie szkół, osiedli i przejść dla pieszych – zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie mogą pojawić się piesi.