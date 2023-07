Najpierw znaleźli samochód Jakuba, potem jego ciało. Mężczyzna osierocił troje dzieci

Jakub z Nowych Żukowic po raz ostatni był widziany w piątek, 7 lipca w Tarnowie na ul. Błonie., kiedy wracał do domu z pracy. Mężczyzna poruszał się samochodem marki skoda. Niestety, od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Od soboty (8 lipca) rozpoczęły się poszukiwania. Firma, w której pracował 37-latek, zaoferowała 10 tys. złotych za odnalezienie mężczyzny. Siostra Jakuba opublikowała dramatyczny apel w mediach społecznościowych.

Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny. Jak podało RDN.pl, w poniedziałek (10 lipca) lesie w okolicy Nowych Żukowic znaleziono samochód należący do 37-latka z Nowych Żukowic. Około pół kilometra dalej znaleziono ciało zaginionego Jakuba A. Jak udało nam się dowiedzieć, wszystko wskazuje na samobójstwo. - Samochód zaginionego odnaleźli strażacy. W związku z tym faktem na miejsce skierowano siły i środki do dalszych poszukiwań. Zakończyły się one ujawnieniem ciała. Lekarz stwierdził zgon. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu - mówi nam asp. sztab. Paweł Klimek z KMP w Tarnowie. Policja czeka jeszcze na wyniki badań patomorfologicznych. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

Jak podaje "Fakt", Jakub osierocił trójkę dzieci. W imieniu redakcji składamy wyrazy współczucia bliskim 37-latka.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

pokonackryzys.pl

