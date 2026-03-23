13-letnia Nadia zabita nożem! Sprawcą 18-letni Mikołaj

Bydgoszcz. Jest wyrok za zabójstwo 13-letniej Nadii. Sprawca dostał 25 lat

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie zabójstwa 13-letniej Nadii z Inowrocławia. Mikołaj J. został uznany winnym i skazany na 25 lat więzienia. W chwili popełnienia zbrodni miał 18 lat. Sąd zdecydował też, że skazany ma zapłacić łącznie 100 tys. zł nawiązki dla dwóch osób pokrzywdzonych. Po wyjściu na wolność będzie objęty elektroniczną kontrolą miejsca pobytu. Wyrok jest nieprawomocny. Do tragedii doszło w październiku 2022 roku. 16 października ojciec dziewczynki zgłosił jej zaginięcie. Trzy dni później ciało 13-latki znaleziono przy ul. Długiej w Inowrocławiu. Z ustaleń śledczych wynika, że Mikołaj J. zwabił dziewczynkę w ustronne miejsce pod pretekstem spotkania. Miał przy sobie nóż, którym zadał jej kilkanaście ciosów. Biegli wskazali, że przyczyną śmierci było wykrwawienie spowodowane ranami zadanymi ostrym narzędziem.

Szokujący motyw zbrodni. Wszystko przez jeden rysunek!

Śledczy szybko powiązali podejrzanego ze sprawą. Kluczowe były wyniki sekcji zwłok, zabezpieczone ślady biologiczne i nagrania z monitoringu. Początkowo Mikołaj J. przyznał się do winy, jednak później zmieniał swoje wyjaśnienia. Prokuratura zarzuciła mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak ustalono, po dokonaniu zbrodni zostawił ciało dziewczynki na miejscu i poszedł do pobliskiego sklepu. Tego samego dnia spotkał się też ze znajomymi i – według ustaleń śledczych – nie okazywał emocji. Jak pisaliśmy wcześniej, motyw zbrodni był szokujący. Nadia i Mikołaj nawiązali kontakt, bo oboje byli zafascynowani ruchami lewicowymi. Nastolatka dla żartu narysowała symbol nazistowski, a gdy chłopak się o tym dowiedział, postanowił ukarać ją... śmiercią. Proces toczył się przed sądem w Bydgoszczy. Wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności