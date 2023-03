Od jakiegoś czasu kryminalni z Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie) pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do bmw zaparkowanego na terenie miasta. Oficer prasowy miejscowej komendy podaje, że łupem złodzieja padł sprzęt audio leżący w aucie, dodatkowo złodziej zniszczył tylną kanapę w aucie. Właściciel oszacował straty na kwotę ponad 1400 złotych.

- Policjanci ustalili, kto mógł dokonać tego czynu. W ramach realizowanych przez nich czynności zatrzymany został 14-letni mieszkaniec Wąbrzeźna. Udało się również odzyskać skradziony sprzęt - chwali kolegów asp. Krzysztof Świerczyński z KPP Wąbrzeźno.

Skandal w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec i 14-letni syn zeszli na przestępczą drogę

Jak się okazało, tydzień po opisywanym wyżej niepokojącym zdarzeniu do Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do magazynu jednego z marketów. Tym razem złodzieje po wycięciu kłódki ukradli z magazynu 66 puszek napojów gazowanych. Straty oszacowano na ponad 200 zł.

- Policjanci swoje podejrzenia skierowali na 14-latka, który miał już na sumieniu włamanie. Nie mylili się i tym razem, jednakże okazało się, że w tym przypadku wraz z synem włamał się również jego 48-letni ojciec - przekazuje mł. asp. Świerczyński.

Wobec nieletniego skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Z kolei kompletnie nieodpowiedzialny tata usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem do magazynu, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Prawdopodobnie to właśnie on zniszczył życie swojemu synowi, namawiając go na "wspólne działania".

