14-letni Karol poszedł na ryby. Nagle doszło do tragedii. Mnożą się pytania po śmierci chłopca

2025-09-25 15:48

To był ostatni dzień lata. 14-letni Karol, uczeń ósmej klasy poszedł na ryby. Do jeziora dosłownie miał rzut beretem. Na razie nie wiadomo, dlaczego nie wrócił do domu. Jego ciało wyłowiono z jeziora. Mieszkańcy Wojnowa (województwo kujawsko-pomorskie) nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się pod koniec weekendu.

  • Do tragedii doszło 21 września pod Golubiem Dobrzyniem (województwo kujawsko-pomorskie). 14-letni Karol poszedł na ryby. Dlaczego wpadł do wody? Policja i prokuratura próbują odpowiedzieć na to pytanie.
  • Nasz reporter rozmawiał z przedstawicielami lokalnej społeczności. Uczniowie ze szkoły Karola zostali objęci pomoca psychologiczną.
Dramat pod Golubiem-Dobrzyniem. Karol nie żyje

Wojnowo to maleńka wieś w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. Tutaj wszyscy się znają. Od kilku dni w tym rejonie i w okolicznych wsiach mówi się tylko o tym, co wydarzyło się w ostatni dzień lata (21 września 2025). W minioną niedzielę w województwie kujawsko-pomorskim panowała wspaniała pogoda. Karol tego dnia postanowił połowić ryby w pobliskim jeziorze. Poszedł tam koło godziny osiemnastej. Miał wrócić do domu o dwudziestej. Ryby łowił z pomostu w zbiorniku wodnym, który przypomina bardziej oczko wodne niż duże jezioro.

Gdy telefon milczał jego rodzice wszczęli alarm. Policja i straż pożarna szybko pojawiła się na miejscu. Ciało chłopca wyciągnięto szybko z wody. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować. 

Karol chciał tylko złowić kilka ryb. Nie wiadomo jak doszło do tragedii
Dyrektorka zapewnia o pomocy psychologicznej

Teraz w rodzinnej wsi zmarłego Karola trwa żałoba. Młody chłopak chodził do ósmej klasy w pobliskiej miejscowości. Jak powiedziała nam dyrektora szkoły Karola, uczniowie z jej placówki edukacyjnej zostali objęci pomocą psychologiczną. Na razie nie wiadomo, jak młody chłopak znalazł się w wodzie i dlaczego się utopił. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie w tej sprawie. Do tematu wrócimy w "Super Expressie".

Rodzinie i bliskim chłopca składamy wyrazy współczucia. Policja przypomina o względach bezpieczeństwa nad wodą.

