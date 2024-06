18-letnia Laura z Torunia zachwyciła na mistrzostwach Polski. Wróciła z workiem medali

18-letnia Laura z Torunia nie próżnuje

Nastoletnia Laura pokochała sport. Na co dzień trenuje w klubie Akademia Rozwoju Natalii Czerwonki. Doskonali tam jazdę szybka na lodzie, short track i wrotkarstwo szybkie. W dniach 7-9 czerwca pojechała do Tomaszowa Lubelskiego, na Torowe Mistrzostwa Polski. Torunianka spisała się doskonale, a do grodu Kopernika przyjechała z workiem medali. Jej najbliżsi nie ukrywają dumy. Mogą śmiało chwalić się znajomym, że utalentowana dziewczyna jest najlepsza w Polsce. Gdy spojrzeliśmy na wyniki, od razu zaczęliśmy bić brawo. Mówią same za siebie!

Laura Michalska mistrzynią Polski!

Bohaterka naszego materiału zdobyła złoty medal w Torowych Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Lubelskim we wrotkarstwie szybkim na dystansie 1000 m, mistrzostwo Polski na dystansie 500 m, wicemistrzostwo na dystansie na 200 m, wicemistrzostwo na 5000 m w konkurencji na punkty oraz brązowy medal na 5000 m w kategorii senior.

Laurze serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!