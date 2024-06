Poważna awaria w szpitalu! "Wróciliśmy do XX wieku". Potężne utrudnienia dla pacjentów

Co tu dużo mówić - czegoś takiego torunianie po prostu nie powinni oglądać. Bulwar Filadelfijski powinien być miejscem przyjemnego wypoczynku. Niestety, w minioną sobotę (8 czerwca 2024 r.) było inaczej. Sprawę nagłośnili dziennikarze lokalnego serwisu "Oto Toruń" i publicysta, autor serwisu "Kiełpiński Konkretnie". Na filmie - za który dziękujemy naszym kolegom po fachu - widać dokładnie, że kobieta... oddaje mocz na oczach zdezorientowanych mieszkańców.

- Nikt mi nie uwierzy. Laska normalnie, na Bulwarze, wśród ludzi. Wszyscy pouciekali. Toruń w pigułce normalnie - komentuje autor materiału, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod zdjęciami, związanymi z tym niepokojącym zdarzeniem. Film prezentujemy nad tekstem.

Torunianie oburzeni. Kobieta oddała mocz na oczach wszystkich. Skandal na Bulwarze Filadelfijskim

- Spędzaliśmy z rodziną miłą sobotę na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Niestety to zachowanie wywołało u nas ogromne zgorszenie. Nie byliśmy w stanie zostać dłużej w tym miejscu. Mam nadzieję, że moje dzieci nie będą już nigdy więcej oglądać takich scen - powiedział portalowi "Oto Toruń" jeden ze świadków.

Nasz dziennikarz skontaktował się w tej sprawie z policjantką z biura prasowego KMP w Toruniu. Zapytaliśmy, co grozi kobiecie za takie zachowanie. Kodeks wykroczeń mówi o "nieobyczajnym wybryku", a za to można dostać nawet 1500 zł mandatu, areszt, ograniczenie wolności lub naganę. Wiemy, że trwa w tej sprawie postępowanie. Do sprawy będziemy wracać.