Znajomi 19-letniego Szymona wciąż nie mogą uwierzyć w to, co stało się 28 stycznia w gminie Lubień Kujawski. Dramat rozegrał się przed godziną 2:00. Nie wiemy, czy to zła widoczność, czy tez inny czynnik sprawił, ze nastolatek stracił panowanie nad mercedesem. - Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wskazują, że 19-letni kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała nam nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa KMP we Włocławku. Młody mężczyzna nie miał żadnych szans na przeżycie. Śledztwo jest w toku.

Włocławek: Społeczność szkoły żegna 19-letniego Szymona. Emocjonalny wpis

Szymon miał mnóstwo planów na przyszłość. Niedługo miał zdawać maturę. Niestety, nigdy nie podejdzie do egzaminu. Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku pogrążyła się w żałobie. - Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ucznia naszej szkoły - napisali przedstawiciele placówki w mediach społecznościowych.

- Jego życie zgasło nagle, niespodziewanie. Zbyt szybko. Poczucie straty i pustki po Jego odejściu jest niewyobrażalne. W naszej pamięci Szymon na zawsze pozostanie radosnym, zdolnym i pełnym pozytywnej energii młodym człowiekiem, który optymizmem i przebojowością zarażał wszystkich wokół siebie. Rodzinie, przyjaciołom, oraz bliskim pragniemy złożyć najszczersze kondolencje - czytamy w emocjonalnym wpisie. Nasza redakcja przyłącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku bliskich Szymona.

19-latek miał prawo jazdy od ponad roku. Bardzo cieszył się, że egzamin przebiegł bez przeszkód. Policjanci apelują do wszystkich kierowców i pieszych o ostrożność, zwłaszcza w godzinach nocnych, kiedy widoczność jest ograniczona. Wymagane jest zdjęcie nogi z gazu i maksymalny poziom koncentracji. Do sprawy będziemy wracać.