4-letnia Gabrysia zginęła w samochodzie mamusi

Drogowa tragedia w Dąbrowie Biskupiej. Niedaleko Inowrocławia zderzyły się dwa samochody - BMW i Ford. 4-letnia dziewczynka nie przeżyła wypadku, do którego doszło w godzinach wieczornych.

Znamy wstępne ustalenia policji w tej sprawie. Reporter "Super Expressu" ma też nowe informacje o ofiarach!

Służby apelują o ostrożność do kierowców i pieszych

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Biskupiej

Dramat rozegrał się w miniony wtorek (4 listopada 2025) w Dąbrowie Biskupiej. Było już ciemno. Około godziny 19.30, na drodze wojewódzkiej nr 252, "osobówka" marki BMW uderzyła w bok osobowego Forda Fiesta. Za kierownicą BMW siedział 36-letni Grzegorz, a Forda prowadziła 30-letnia Natalia. Oboje pochodzą z tej samej miejscowości. Natalia jechała tym drugim pojazdem ze swoją córeczką Gabrysią. Gdy na miejscu pojawiły się ratownicy medyczni i helikopter pogotowia medycznego okazało się, że życie dziewczynki wisi na włosku. Niestety, po długiej reanimacji, maleństwo zmarło. Załoga karetki przetransportowała 30-latkę do szpitala. Z naszych ustaleń wynika, że nie ma zagrożenia życia.

- Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci kierowali inne samochody na objazdy. Prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury ma na celu ustalenie jakie były okoliczności zdarzenia i jego przyczyny - przekazała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Na ten moment mundurowi nie przesądzają, dlaczego doszło do tragedii. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, prokurator Agnieszka Adamska-Okońska przekazała w rozmowie z "Gazetą Pomorską", że dziecko podróżowało na specjalnej podstawce samochodowej, a nie w foteliku i było najprawdopodobniej zapięte w pas bezpieczeństwa.

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego apelują o ostrożność. Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

