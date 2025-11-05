4-letnia Gabrysia zginęła w samochodzie mamusi

Mariusz Korzus Konsultacja: eitor
2025-11-05 15:10

Gabrysia w grudniu skończyłaby 5 lat. Dla jej rodziców tegoroczne święta będę wyjątkowo smutne. Najpierw nie będę mogli cieszyć się z tego, jak ich córeczka rozpakowuje prezenty na urodziny, a potem cieszy się z upominków od Mikołaja. Dziewczynka straciła życie w strasznym wypadku. Doszło do niego w Dąbrowie Biskupiej koło Inowrocławia.

  • Drogowa tragedia w Dąbrowie Biskupiej. Niedaleko Inowrocławia zderzyły się dwa samochody - BMW i Ford. 4-letnia dziewczynka nie przeżyła wypadku, do którego doszło w godzinach wieczornych. 
  • Znamy wstępne ustalenia policji w tej sprawie. Reporter "Super Expressu" ma też nowe informacje o ofiarach!
  • Służby apelują o ostrożność do kierowców i pieszych

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Biskupiej

Dramat rozegrał się w miniony wtorek (4 listopada 2025) w Dąbrowie Biskupiej. Było już ciemno. Około godziny 19.30, na drodze wojewódzkiej nr 252, "osobówka" marki BMW uderzyła w bok osobowego Forda Fiesta. Za kierownicą BMW siedział 36-letni Grzegorz, a Forda prowadziła 30-letnia Natalia. Oboje pochodzą z tej samej miejscowości. Natalia jechała tym drugim pojazdem ze swoją córeczką Gabrysią. Gdy na miejscu pojawiły się ratownicy medyczni i helikopter pogotowia medycznego okazało się, że życie dziewczynki wisi na włosku. Niestety, po długiej reanimacji, maleństwo zmarło. Załoga karetki przetransportowała 30-latkę do szpitala. Z naszych ustaleń wynika, że nie ma zagrożenia życia.

- Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci kierowali inne samochody na objazdy. Prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury ma na celu ustalenie jakie były okoliczności zdarzenia i jego przyczyny - przekazała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Na ten moment mundurowi nie przesądzają, dlaczego doszło do tragedii. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, prokurator Agnieszka Adamska-Okońska przekazała w rozmowie z "Gazetą Pomorską", że dziecko podróżowało na specjalnej podstawce samochodowej, a nie w foteliku i było najprawdopodobniej zapięte w pas bezpieczeństwa.

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego apelują o ostrożność. Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Galeria ze zdjęciami: Tragedia w Dąbrowie Biskupiej. Nie żyje 4-latka

Ratownicy bezskutecznie reanimowali 4-latkę z wypadku w Dąbrowie Biskupiej
8 zdjęć

Polecany artykuł:

Z mieczem samurajskim i benzyną ruszył „wymierzać sprawiedliwość”. Lubomir L. z…
Groby polskich rajdowców. Kierowcy ginęli w strasznych wypadkach. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK KUJAWSKO-POMORSKIE